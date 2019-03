Tre unge kvinner overfalt i Oslo

I løpet av 45 minutter fikk politiet meldinger fra tre kvinner som hadde blitt overfalt på tre ulike steder i Oslo. Politiet ser hendelsene i sammenheng.

– Hendelsesforløpet, modusen og beskrivelsen av gjerningspersonen gir oss stor grunn til å tro at det er den samme i alle tre sakene, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

Flere patruljer søker nå etter vedkommende, samtidig som det blir tatt tekniske undersøkelser på de tre stedene og avhør av de fornærmede.

– De fornærmede er unge kvinner, hvor den eldste av dem er i begynnelsen av 20-årene. Det er ingen relasjon mellom kvinnene og gjerningsmannen. Vi ser svært alvorlig på hendelsene.

De tre kvinnene er 22 år, 18 år og en tenåring under 18 år.

Har video av overfallet

De tre overfallene skjedde i løpet av 45 minutter.

Den første meldingen fra Økern T-banestasjon kom klokken 23.25. Deretter fikk politiet melding om en hendelse på Vollebekk 23.44 og i Veitvedtveien 00.10.

– Vi vet foreløpig ikke nøyaktig hva som har skjedd på alle de tre stedene, men sitter på en video av det ene overfallet. Her ser man at vedkommende blir lagt i bakken og slått. Deler av angrepet kan se ut som at det er seksuelt relatert, sier Stokkli.

– De er sterkt preget, men ikke påført nevneverdig fysisk skade. De blir tatt hånd om.

Ingen av de fornærmede har blitt frastjålet noe.

Ønsker tips

Ifølge politiet er gjerningspersonen en mørkhudet mann i midten av 20-årene. Han har kort mørkt hår, og har på seg en mørkt jakke med et lyst plagg under, grå bukser og litt høye joggesko med lys såle.

– Hvis publikum har observert denne personen eller vet om andre hendelser som ligner, er det viktig at de tar kontakt med politiet på telefon 02800, sier Stokkli.