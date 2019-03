REAGERER: – Det er tydelig at det er noe som ikke stemmer, sier student Oda Austlid Hagen om karakterkaoset. Før dette hadde hun B i snittkarakter. Foto: Privat

Oda (23) gikk fra stryk til toppkarakter – og til bunns igjen

Oda Austlid Hagen (23), student ved Universitetet i Oslo, opplevde å få karakteren F, så A, og så F igjen – på én og samme eksamen. UiO beklager rutinesvikt.

– Det skal jo ikke gå an, sier UiO-studenten til VG om karakterkaoset hun har opplevd de siste månedene.

Oda går siste året på bachelor i spesialpedagogikk. Nå er hun i tvil om hun skal gå rett på masterstudier, etter det hun beskriver som en «utmattende prosess» som startet med at hun strøk på en eksamen før jul.

STRYK: Til slutt besluttet sensorene å stryke Oda. Men hun har tatt konte-eksamen, og fikk da en C, som blir stående som endelig karakter. Foto: Faksimile av mail fra UiO

Hun klaget, og klagen ble i tråd med rutinene behandlet av to sensorer som var uvitende om den opprinnelige karakteren. Da resultatet kom, hadde Oda gått fra stryk til topp.

– Jeg håpet at F-en skulle være basert på en feil ettersom jeg ikke har vært i nærheten av slike resultater tidligere. Da A-en kom ble jeg ekstremt glad, men også overrasket, sier Oda.

– Man har jo en viss tiltro til at sensorene har nokså like formeninger.

Men det stoppet ikke der.

Runde nummer tre

Besvarelsen måtte vurderes på nytt på grunn av det store spriket mellom A og F. Komiteen som fastsette den endelige karakteren, besto av den første sensoren, som strøk henne, og én av de to sensorene som ga Oda toppkarakter.

«STORE KARAKTERAVVIK»: Da F ble til A måtte en ny vurdering til. Foto: Faksimile av mail fra UiO

– Jeg var veldig spent på hvordan to personer med så ulike meninger skulle bli enige. Jeg satt jo allerede med et inntrykk av at sensureringen er noe tilfeldig, sier Oda.

Utfallet ble det verst tenkelige: Stryk. Igjen.

– Jeg skulle gjerne visst hvorfor en sensor som gir meg toppkarakter kan endre mening så totalt. Det burde være tydelig for alle hva som forventes for å få en A, sier Oda.

Hun forteller at tilliten til fakultetet og sensurordningen er blitt svekket hos de fleste rundt henne. Det gjelder også de som fikk toppkarakterer, som lurer på om de var heldige med sensoren eller om de faktisk er flinke.

UiO: Beklager svikt i rutinene

Leder ved Institutt for spesialpedagogikk ved UiO, Ona Bø Wie, skriver i en mail til VG at det ved omsensuren skjedde en svikt rutinene da besvarelsen fikk karakteren A.

– Vi har stor forståelse for at dette oppleves krevende for studenten og beklager at hun har blitt skadelidende for en feil i sensurbehandlingen. Denne type svikt skal ikke skje. For oss er det viktig at studentene har tillit til sensurordningen. Derfor går vi nå gjennom saken og rutinene våre for å forsikre oss om at det ikke skjer igjen.

Bø Wie opplyser at det i samsvar med reglementet på UiO foreligger en detaljert sensorveiledning, men at det alltid vil være rom for en subjektiv tolkning av en drøftende eksamensbesvarelse.

– Men det er alltid formelle kriterier som veier tyngst når en eksamensbesvarelse skal vurderes, skriver hun.

HVA NÅ?: Odas plan var egentlig å begynne på masterstudiet til høsten, men hun sliter med motivasjonen og lurer på om hun har nok kunnskap. Foto: Privat

Oda synes det det er bra at instituttet innrømmer at det har skjedd en feil i rutinene og systemet.

– Det er også derfor jeg har gått ut med denne saken, i håp om at de skal forstå hva en slik svikt kan ha å si for en student. Jeg håper bare at de nå gjør det de sier, for å unngå slike situasjoner for fremtidige studenter.

