SA JA: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og regjeringen godkjente å gi Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) status som universitet med nytt navn fredag. Foto: Hansen, Frode

Regjeringen sa ja til OsloMet – byens andre universitet

Publisert: 12.01.18 12:00

Omstridt navn til tross: Regjeringen godkjente fredag at Høgskolen i Oslo og Akershus får status som universitet – og blir til OsloMet – Storbyuniversitetet.

På engelsk skal den gamle høyskolen i fremtiden hete Oslo Metropolitan University etter at Kongen i statsråd (regjeringen) sa ja til universitetsstatus fredag formiddag.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til VG at det er viktig at institusjonene selv får bestemme hvilket navn de velger.

– Oslo og Akershus får et nytt universitet etter at Kongen i statsråd har godkjent dette i dag. Jeg har lagt meg på en linje der jeg ikke legger meg opp i navnevalget så sant navnet ikke er villedende, sier Røe Isaksen til VG.

Dermed godkjente i praksis regjeringen det omstridte OsloMet-navnet, som blant andre språkdirektør Åse Wetås i Språkrådet har advart sterkt mot.

I et eget brev til Kunnskapsdepartementet skrev Wetås før jul at Røe Isaksen måtte si nei til OsloMet-navnet.

– Uegnet

– I tillegg til at navnet har en form som er i strid med norske rettskrivingsregler, er det også uegnet til å forklare hva som er institusjonens oppgaver, skrev direktøren i Språkrådet.

Rektor Curt Rice ved OsloMet – Storbyuniversitetet, er selv opphavsmannen bak forslaget til universitetsnavnet. Han begrunnet det blant annet med behovet for internasjonal profilering, da han skrev et innlegg om navnevalget før jul:

– Oslo er en godt kjent hovedstad i Europa, og er Europas raskest voksende by. Å ha Oslo med i navnet vil gjøre det lettere å profilere det nye universitetet internasjonalt, het det i innlegget fra Rice.

Han poengterte også at OsloMet ønsker å satse på internasjonal rekruttering av studenter, ansatte og samarbeidspartnere, og da vil profileringen som et Oslo-universitet ha stor betydning.

Nå er Rice svært glad for regjeringens beslutning:

– Jeg er veldig glad og stolt over at vi nå har blitt et universitet. Det er en anerkjennelse av alt det viktige arbeidet som gjøres av studenter og ansatte ved OsloMet, og den store utviklingen i forskning og utdanning vi har hatt de siste årene, sier OsloMet-rektor Curt Rice til eget nettsted.

OsloMet er Norges tredje største universitet, og Oslo er den første byen i Norge med to universiteter.

– Skivebom

Tidligere spåkdirektør Sylfest Lomheim, som nå er språkforsker ved Universitetet i Agder, mener det nye navnet på landets ferskeste universitet, ikke treffer målet.

– Det er skivebom. Dette bryter med en tradisjon der kjente universiteter både i Norge og Europa gis et navn som forteller hvilket geografisk område universitetet omfatter. At Høgskolen i Oslo og Akershus skal hete OsloMet, er fullstendig misvisende, sier Lomheim til VG.