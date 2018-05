ALVORLIG: Bent Høie reiser opp til Nord-Norge på hastemøte om ambulanseflyene. Foto: Frode Hansen

Finnmark-leger fortviler over ambulansefly på bakken: - Situasjonen er alvorlig

Publisert: 04.05.18 18:00

Flere ambulansefly står på bakken etter at forhandlingene med den nye leverandøren gikk i stå. Leger i Finnmark frykter at liv kan gå tapt uten full beredskap. Helseministeren haster opp - og innrømmer at situasjonen er alvorlig.

Det var 27. april at anbudsvinner av driften av luftambulansen, Babcock Scandinavian Air Ambulance, valgte å forlate forhandlingene med Norsk Flygerforbund, som representerer pilotene som i dag flyr ambulanseflyene.

Etter forhandlingene gikk i stå, ble samtlige piloter meldt uskikket til å fly. I hovedsak for å komme seg etter beskjeden om at de kanskje står uten jobb neste år.

Nå reiser helseminister Bent Høie på hastebesøk til Bodø og Tromsø.

– Situasjonen er alvorlig når flere fly står på bakken. Jeg er opptatt av at det settes inn kompenserende tiltak når dette skjer, sier Høie til VG.

Flyene har hele landet som arbeidsfelt, men er spesielt viktige i Finnmark , der det kan være flere hundre kilometer til nærmeste sykehus med den nødvendige kompetansen.

– Fortvilende og uakseptabelt

Det kan lege Hanne Heszlein-Lossius ved Berlevåg legekontor bekrefte.

– Jeg opplever at mange syns dette er fortvilende og uakseptabelt, sier legen.

Hun forteller at et av hovedproblemene er mangel på informasjon. Legene i Finnmark har fått vite om flygermangelen gjennom sosiale medier.

Legekontoret i Berlevåg ligger 30 mil unna sykehuset i Kirkenes. Sykestuene i Berlevåg har begrensede ressurser. For å komme til sykehus, må man over flere fjelloverganger, som ofte er stengt på kort varsel.

– Det er alvorlig for akutte syke, følgeskader av forsinket behandling og i verste fall dødsfall.

– Kan ikke sende betente blidtarmer med hurtigruten

– Ambulanseflyene våre står på bakken. Man kan sende medisiner med Hurtigruten, men man kan faktisk ikke sende betente blindtarmer eller blødende hjerner med Hurtigruten, sier Heszlein-Lossius, som har skrevet et innlegg til helseminister Bent Høie.

– Man kan heller ikke sende trafikkskadede, fødende, blodforgiftede eller psykotiske mennesker med Hurtigruten. Og det må dere forstå. Ikke om en uke, ikke når det passer dere, men nå med en gang, skriver hun i innlegget.

VG spør helseminsiteren hva han vil si til legene som frykter at noen kan dø på grunn av manglende flyberedskap.

– Jeg opplever at det settes inn kompenserende tiltak nettopp for å opprettholde beredskapen, skriver Høie.

Høie: - Ikke greit

27. april til 1. mai var ambulanseflyene ut av drift i 19 timer. Fylkesmannen i Finnmark sier de fikk beskjed om dette gjennom mediene.

– Legene i Finnmark har ikke fått noen informasjon om hvorvidt de har fly til disposisjon eller ikke, er det greit?

– Nei, det er ikke greit, og jeg oppfatter at Helse Nord har tatt kritikk om hvordan det ble informert den første natten, på fredag for en uke siden. Nå skal legene i Finnmark som har beredskapsansvar få informasjon, sier Høie.

Han sier de vil vurdere å omdisponere andre beredskapsressurser - for eksempel fra forsvar- og justussektoren.

Veien til akutten går via Finland

Kommuneoverlege Britt Larsen Mehmi i Vadsø legger vekt på at det er enorme avstander i landets to nordligste fylker, og at SeaKing-helikoptre ikke kan matche farten til ambulanseflyene.

SeaKing flyr i cirka 200 kilometer i timen, Tromsø-helikopteret i 280 kilometer i timen, mens ambulanseflyene holder en fart på over 400 kilometer i timen. Det kan få utslag når pasientene må transporteres langt.

– Fra Vadsø er det 420 kilometer til barnelegen i Hammerfest. Hvis noen får hjerneblødning må de 800 kilometer til Tromsø, der går veien via Finland. Det nærmeste er sykehuset i Kirkenes, 180 kilometer unna.

De tre nevnte sykehusene har ulike funksjoner.

– Kirkenes kan ikke ta fødsler før uke 36 og Hammerfest kan ikke ta fødsler før uke 32. Både alvorlig hjerteinfarkt, karkirurgi og multiorgansvikt skal til Tromsø.

I Vadsø har de tatt ekstra grep for å sikre at de har nok sengeplasser, medisiner, utstyr og personell for å begrense problemene ved eventuell redusert flykapasitet.

Kommunelegen kjenner til tilfeller der det ikke har vært fly tilgjengelig for pasienter, men så vidt hun vet er det ikke vært noen dødsfall som kunne ha vært unngått.

– Det er veldig farlig, og jeg lurer jo på: Må noen dø før de gjør tiltak?

– Kritisk

Også i Troms oppleves situasjonen med ambulanseflyene på bakken som problematisk.

– Dette er en svært kritisk situasjon, som må tas på aller høyeste alvor. Det truer sikkerheten til pasienter i Nord-Norge, sier assisterende fylkeslege Snorre Manskow Sollid i Troms til VG.

Han forklarer at bruken av fly i Troms ikke er like kritisk som den er i Finnmark, da fylket har to operative ambulansehelikopterbaser.

– Men Troms kan rammes indirekte dersom helikoptrene er nødt til å avlaste flyene, sier Sollid.

