Carl I. Hagen: Trekker seg for slaraffenliv i Spania

Publisert: 24.04.18 18:47 Oppdatert: 24.04.18 19:17

Carl I. Hagen trekker seg fra politikken når denne perioden er over. Fremover blir det «slaraffenliv» på Frp-veteranen, skriver Aftenposten.

Hagen sier dermed ifra seg både plassen i Oslo bystyre og på Stortinget etter endt periode.

– Ja, nå er det over. Jeg er leder i nominasjonskomiteen i Oslo Frp, og du kan ikke være leder hvis du selv er kandidat, bekrefter Hagen overfor Aftenposten .

Frem til valget i 2021 er han første vararepresentant til Stortinget, men Hagen bekrefter overfor avisen at da er det slutt.

Alvor denne gang

Dette er imidlertid ikke første gang Hagen proklamerer sin fratredelse fra politikken. I 2009 annonserte han at han ville trekke seg tilbake for å leve pensjonistlivet i Spania. Det gikk likevel ikke lang tid før han angret.

Til Aftenposten sier Hagen at det ikke vil skje denne gangen.

Han kan likevel forsikre at siste ord ikke er sagt.

– Jeg vil ha nok fortsatt ha mine meninger, jeg kommer nok fortsatt til å skrive noen Facebook-innlegg og innlegg i Aftenposten og andre aviser, sier Hagen og legger til:

– Men det blir mer slaraffenliv fremover. Eli og jeg kommer nok til å bli mer i Spania.

Ingen dans på roser

Etter comebacket som ordførerkandidat og senere gruppeleder for Frp i hovedstaden har kritikerne ment at Hagens tid var over. Magien var borte. Hagen selv aviser imidlertid at perioden har vært mislykket.

– Vi og jeg har ikke gjort det så godt som vi og jeg hadde håpet. Men mange mener, som jeg, at det hadde gått verre hvis jeg ikke hadde fortsatt, sier han til Aftenposten.

Hagens mangeårige karriere i Fremskrittspartiet har ikke vært en dans på roser hverken for ham eller for Frp.

For noen år tilbake var det full isfront mellom Hagen og hans arvtaker Siv Jensen da hun ikke ha ham en plass i Nobelkomiteen - noe Hagen selv mente han var blitt lovet.

Ifølge Hagen har han likevel i dag et sivilisert forhold til partiets leder.

– Vi snakkes når vi møtes. Jeg føler at forholdet er noe bedre enn det har vært, sier han kort til avisen.

Hagen vil heller ikke si at han føler seg dårlig behandlet av partiet sitt.

– Men jeg konstaterer at andre partier har tatt bedre vare på sine tidligere partiledere. Etter kampen mellom Stoltenberg og Jagland gjorde Stoltenberg Jagland til både utenriksminister og generalsekretær i Europarådet, for eksempel, og Sps Anne Enger fikk meget viktige posisjoner, sier Hagen.

Partiets kamp i høst om å endelig få ham inn i Nobelkomiteen har imidlertid vært et plaster på såret for Hagen.

