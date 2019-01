OMFATTENDE: Etterforskere ved Lillestrøm politistasjon rullet opp overgrepssaken mot den tidligere fotballdommeren. Foto: Tore Kristiansen, VG

Venn av tiltalt fotballdommer: Reagerte på unge Facebook-venner

NEDRE ROMERIKE TINGRET (VG) Etter at tiltalte ble pågrepet for første gang fikk han en SMS fra dommervennen: «Hva er greia med de unge gutta du legger til som venn på Facebook?».

Det kom frem da mannen i 40-årene onsdag ettermiddag inntok vitneboksen i det som omtales som Norges mest omfattende overgrepssak :

En tidligere fotballdommer står tiltalt for overgrep mot 268 unge gutter. Ved å utgi seg være å være jenta «Sandra», lurte og truet han unge gutter til å sende seksualiserte videoer og bilder av seg selv.

Mannen i 40-årene forteller at han ble kjent med tiltalte for omtrent ti år siden. På det tidspunktet jobbet han med utvikling av dommere som hadde potensial til å nå toppfotballen. I den forbindelse hadde han fått tips om tiltalte.

– Han var et dommertalent, og ville mest sannsynlig nådd veldig langt, hvis han hadde fått fortsette. Jeg fulgte ham tett, og det utviklet seg til et vennskap, sier mannen.

– Hvordan syns du tiltalte var? spør aktor.

– Ålreit. Tillitvekkende. Han var seriøs med tanke på ønsket om å være dommer; målrettet, jobbet systematisk og fulgte opp. I tillegg hadde han godt humør. En som blir fort godt likt.

Etter at moren til en tenåringsgutt som var i kontakt med «Sandra» på en meldingstjeneste slo alarm juni 2016, ble tiltalte pågrepet. Da han to uker senere ble løslatt, var det mannen i 40-årene som hentet ham fra det aktuelle fengselet på Østlandet.

– Jeg kjente til innholdet i siktelsen. Han fortalte også dette selv, men der og da fikk jeg ikke så mange gode svar.

– Det var et sjokk, både for meg og for familien hans. Men på det tidspunktet var det ikke i vår villeste fantasi at dette skulle ha et så enormt omfang, fortsetter han.

Med siktelsen i bakhodet, skjedde det noe som fikk mannen i 40-årene til å stusse i starten av august: På Facebook så han at tiltalte la til flere unge personer som venner.

– Det stilte jeg spørsmål ved. Han ba meg om ikke å bry meg, og ble nok litt irritert.

I slutten av august sendte han en ny SMS til tiltalte:

«Hva er greia med de unge gutta du legger til som venn på Facebook?»

«Dissa er jo over 20 og folk jeg kjenner», svarte tiltalte.

Vennen slo seg imidlertid ikke til ro med dette, og påpekte at flere av guttene var syv år yngre enn fotballdommeren selv.

Snaue to måneder senere ble mannen i 20-årene pågrepet på ny. Han har selv forklart at overgrepene hadde fortsatt etter løslatelsen. I sosiale medier hadde han opprettet en ny profil – denne gangen under navnet «Henriette».

Etter dette har tiltalte sittet varetektsfengslet i Ila fengsel. I retten forteller mannen i 40-årene at han besøker tiltalte omtrent en gang i måneden.

– Han jeg hentet etter de to første ukene i varetekt og han jeg besøker i dag, er to forskjellige personer. Fra å være fornektende og bagatelliserende, virker det som at han har innsett litt mer hva han har gjort.

Han føler at tiltalte har åpnet seg mer opp, og viser blant annet til at han selv har fortalt at han er homofil, noe som ikke tidligere har vært et tema.

Helt sentralt i retten har vært den unge alderen til mange av de fornærmede: 90 av dem var under 14 år da overgrepene fant sted. Politioverbetjenten sier at tiltale tilpasset både språk og lokkemidler etter fornærmedes alder:

Mens noen ble lokket med nakenbilder og sex, fikk de yngre tilbud om ipad, penger eller godteri. Dersom de ikke ønsket å sende noe mer, kom truslene om å legge ut videoer eller bilder som allerede var sendt.

Tiltalte har tidligere fortalt at grunnen til at han tok kontakt med unge gutter, var fordi de var lettere å lure enn de på sin egen alder . Han avviste også å ha vært tiltrukket av barn i den virkelige verden.

Aktor har varslet påstand om at tiltalte dømmes til forvaring.