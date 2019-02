TATT AV RAS: Jord og snøraset førte til store ødeleggelser. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Melanie Bolm (26) omkom i jordraset i Orkdal

Et bolighus ble tatt av et ras i Orkdal lørdag. En ung kvinne omkom.

Publisert: 18.02.19 11:40







Det var lørdag ettermiddag at politiet fikk melding om at det hadde gått et ras som hadde tatt et bolighus i Orkdal.

Situasjonen var en stund uavklart, men etterhvert ble det kjent at én person som befant seg i kjelleren på bolighuset har omkommet. Lensmannen i Orkdal bekreftet mandag identiteten på den omkomne. Det er 26 år gamle Melanie Bolm. Hun er opprinnelig fra Tyskland. VG får bekreftet identiteten av lensmann Tor Kristian Haugan.

– Dette er noe som har rystet bygda. Det er forferdelig tungt å miste datteren sin på denne måten, sier han til VG.

Han sier det er frykt i bygden for flere ras, men geoteknikere som har vært på stedet både lørdag og søndag har konkludert med at det ikke er fare for nye ras.

– Dette kan forandre seg hvis været endres, sier lensmannen.

En av de andre som var i huset klarte å komme seg ut og fikk varslet politiet. Bolighuset skled av grunnmuren, noe som førte til store ødeleggelser inne i huset.