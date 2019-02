Arbeiderpartiet krever lovendring: – De som bestiller transport kan ikke bare lukke øynene

Arbeiderpartiets Arild Grande mener regjeringen har blitt advart mot utviklingen på norske veier i lang tid, og at tålmodigheten nå er slutt.

– Nå er tålmodigheten slutt overfor de useriøse aktørene og regjeringen. Jeg lurer på hva som skal til før regjeringen faktisk reagerer på de forholdene vi har langs veien, sier Arild Grande , leder for Arbeidslivsutvalget i Arbeiderpartiet, til VG.

Grande mener det gjøres for lite med tanke på kontroller av vogntog og at det ikke gjøres nok for å følge opp med sterke sanksjoner mot bedrifter som bestiller utenlandske vogntog og ikke fokuserer på sikkerhet og konkurransedyktig lønn.

Vil ha solidaransvar

VG skrev mandag at dette også er noe som bekymrer Norges Lastebileierforbund og Yrkestrafikkforbundet, som begge peker på at myndighetene må på banen med strengere regler.

– Vi vil fremme et nytt forslag som innebærer solidaransvar for dem som bestiller transporten, sier Grande.

Solidaransvar for bedriftene medfører at de selv vil få regningen på den eventuelt manglende lønnen til sjåførene.

– Det er fullt mulig å innføre. Vi tror det vil ha enorm preventiv effekt at man vet at man kan bli stil ansvarlig for lønn til sjåførene, og har tro på at dette vil gjøre at vi kan få ryddet opp. Vi kan ikke leve videre med de utfordringene vi har langs veien.

REAGERER: Arild Grande oppfordrer til å endre reglene for å få bedrifter som bestiller tjenester fra lavtlønnede sjåfører til å åpne øynene. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Han mener regjeringen må ta grep umiddelbart, først overfor offentlige aktører.

– Det er nedslående at det sitter store offentlige og private aktører og bestiller transportoppdrag uten å bry seg med lønns- og arbeidsvilkårene for sjåførene, det opprettholder lavlønnskarusellen, sier Grande.

Grande sier at både lastebilorganisasjoner og sjåførorganisasjoner har advart mot utviklingen lenge, men at ingenting har blitt gjort.

– Regjeringen har ikke gjort jobben sin. Hvis vi ikke ser noen endring kan dette potensielt ødelegge en hel næring ved at de useriøse utkonkurrerer de seriøse. De som bestiller transport kan ikke bare lukke øynene og ikke bry seg. De må i større grad ta ansvar, og vi må om nødvendig endre loven for å få det på plass, mener Grande.

– Vi er svært bekymret

Per Oretorp i Personskadeforbundet er en av dem som gjentatte ganger har varslet om det som foregår på norske vinterveier. I et åpent brev til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) spør han ministeren om Nullvisjonen har gått i glemmeboken.

Han viser blant annet til historiene som den siste tiden har dukket opp i mediene, der ofre for møter med utenlandske vogntog har fått livene sine snudd på hodet.

BEKYMRET: – Vi mener at en lov må komme på banen og at det må vurderes et solidaransvar, sier Per Oretorp i Personskadeforeningen. Foto: Jan Petter Lynau

VG har blant annet fortalt historiene til tre mennesker som lever med følgene av møtet med en og samme vogntogsjåfør.

– Vi har forsøkt å få oppmerksomhet rundt dette i over seks år og er svært bekymret. Tematikken er ikke noe nytt, og vi vet at ulykkene kommer til å skje. Det er den samme visa hver vinter, og det går i glemmeboken så fort snøen smelter, sier Oretorp til VG.

– Vi er nødt til å ta problemet alvorlig. Slik det er nå vil det ta lang til å rette opp i problematikken med sosial dumping i transportsektoren. Politikerne har et ansvar for å se på tiltak for å ansvarliggjøre transportkjøperen. Vi mener at en lov må komme på banen og at det må vurderes et solidaransvar.

Oretorp mener at markedet vil svare dersom transportkjøperne ansvarliggjøres, og at posisjonen til de useriøse aktørene vil bli svekket.

– Men sier at man skal holde posisjonen som et av verdens mest trafikksikre land, men man bruker ikke den medisinen som finnes på markedet. Det er trist. Konsekvensene er at de menneskene som blir rammet skal leve med dette resten av livet, og ikke får leve det livet de hadde tenkt å leve, sier han.

Uenig med kritikerne

Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Guro Angell Gimse (H) mener imidlertid at både Grande og Oretorp tar feil hva gjelder regjeringens arbeid.

– Regjeringen har stor oppmerksomhet på arbeidslivskriminalitet i veitransportbransjen. Et viktig budskap fra regjeringen er at transportbransjen og alle som kjøper inn transporttjenester må holde orden i egne rekker. Det vil bidra til at Arbeidstilsynet og andre myndigheter kan frigjøre mer tid og ressurser til å gå etter de som systematisk spekulerer i å operere på den andre siden av loven, sier Angell Gimse til VG.

UENIG: Guro Angell Gimse (H) mener regjeringen har stor oppmerksomhet rundt arbeidslivskriminalitet i veitransportbransjen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Det gjelder allerede solidaransvar for hovedleverandører og underleverandører i veitransportsektoren, i henhold til allmenngjøringsloven, legger hun til.

Ifølge Angell Gimse skal også Statens vegvesen nå få myndighet til å kontrollere at sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med allmenngjøringsforskriftene.

– Statens vegvesen skal samle inn informasjonen og så sende den til Arbeidstilsynet, som skal foreta selve kontrollen av om det foreligger brudd på regelverket. Dette innebærer at det vil bli foretatt langt flere kontroller.