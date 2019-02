I BEVEGELSE: Den magnetiske nordpol beveger seg mot Sibir. Dette bildet er fra isødet nord for Prudhoe Bay i Alaska. Foto: LUCAS JACKSON / Reuters

Nordpolen flytter seg mot Sibir raskere enn ventet

Den magnetiske Nordpol har drevet så fort mot Sibir at forskere har sett seg nødt til å oppdatere modellene som gir GPS-systemene informasjon.

Publisert: 07.02.19 08:17







I motsetning til den geografiske nordpol, som er et bestemt punkt, flytter den magnetiske nordpol seg over tid.

I det siste har bevegelsene skjedd i en fart på cirka 55 kilometer i året.

– På grunn av uforutsette variasjoner i Arktis , har forskere nå laget en ny modell som mer nøyaktig representerer endringen i det magnetiske feltet mellom 2015 og nå, opplyser Det nasjonale senteret for miljøinformasjon i en uttalelse, ifølge CNN.

les også USA forbereder seg på ekstremkulde

Forskerne oppdaterer vanligvis modellene hvert femte år. Den forrige oppdateringen ble gjort i 2015. Senteret forklarer at den ikke-planlagte oppdateringen er gjort for å sikre trygg navigasjon for militære systemer, kommersielle flyginger, søk- og redningsaksjoner og andre som driver med aktiviteter i nærheten av Nordpolen.

les også Julefeiring i Europa: Raser mot nissens hjelpere

Selv om systemet i utgangspunktet var utviklet for militær bruk, har både Google og Apple innarbeidet det i sine applikasjoner.

– For flesteparten av brukerne under 55 grader nord vil ikke dette ha noe å si, sier geofysiker Ciaran Beggan ved British Geological Survey.

Han sier at forskerne først ble oppmerksomme på at Nordpolen hadde flyttet seg lengre enn det modellen forutså etter at de hadde gått gjennom «en enorm mengde satellittdata» i 2018.

les også Arktis taper 14.000 tonn vann per sekund

Nordpolens bevegelser skapes av prosesser dypt inne i Jorden, sier forskeren.

Magnetfeltet skapes i de ytre flytende lagene, som består av jern og nikkel.

– Mens det flyter skaper det en elektronisk strøm- og den strømmen lager det magnetiske feltet, som driver med den varme flytende kjernen.