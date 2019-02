TRIST: Marcus Kabelo Møll Mosele, bedre kjent under navnet Kamelen, er en av dem som er i sorg etter at en 28 år gammel mann ble drept fredag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

«Kamelen» om drapsoffer (28): - Han var veldig snill, alltid blid og alltid glad

BERGEN (VG) Fredag kveld ble en 28 år gammel mann knivdrept i Bergen. Rapperen «Kamelen», som kjente avdøde, sier det er trist når unge menneskeliv går tapt.

Ådne Husby Sandnes

Paul Sigve Amundsen (foto)

Fredag kveld oppstår det et slagsmål på Circle K på Danmarks plass i Bergen.

Et titall mennesker er involvert. På et tidspunkt drar en av dem frem en kniv og hugger til en 28 år gammel mann gjentatte ganger i overkroppen.

Deler av den tragediske hendelsen blir fanget opp av de mange videokameraene på bensinstasjonen.

KAMERA PÅ STEDET: Politiet sa på pressekonferansen lørdag at de hadde overvåkningsvideo av slagsmålet og drapshandlingen. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Når politiet kommer til stedet, er situasjonen så alvorlig for den knivstukne mannen at de ikke kan vente på ambulansen. De kjører ham rett til Haukeland, hvor han klokken 22.20 blir erklært død.

– Det er veldig synd det som skjedde med ham. Han var veldig snill, alltid blid og alltid glad. Det er dypt urettferdig, sier Marcus Kabelo Møll Mosele til BA.

VG har vært i kontakt med Mosele lørdag kveld. Han viser til sitatene han har gitt til BA.

Mosele, bedre kjent under rappernavnet «Kamelen», var en av dem som fikk det triste budskapet om 28-åringens død etter masseslagsmålet.

ROSER: Lørdag var det lagt ned blomster utenfor Cirkle K, hvor drapet skjedde. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Lørdag ettermiddag opplyste politiet at ni personer er siktet for vold. En mann født i 1997 er siktet for drap.

Bergens Tidende skriver at flere i byens hiphopmiljø lørdag delte bilder og videoer til minne om den drepte 28-åringen.

– Jeg synes det er trist at unge menneskeliv går tapt og at det går utover de som fortjener det minst, sier Mosele.

Han tilføyer at hans tanker går til 28-åringens familie og de som sto ham nærmest.