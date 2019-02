Detonerte KNM «Helge Ingstad»-torpedoer i Hjeltefjorden

INNENRIKS 2019-02-01T09:23:44Z

Torsdag ble rundt halvparten av torpedoene fra fregatten som i november gikk på grunn utenfor Bergen detonert. Resten skal sprenges senere.

Publisert: 01.02.19 10:23 Oppdatert: 01.02.19 11:09

Det melder Sjøforsvarets minedykkerkommando i en pressemelding fredag.

– De sjøvannsaktiverte batteriene i torpedoene kan reagere i kontakt med luft og forårsake brann og helseskadelig røyk. Derfor ønsker vi å være føre var. Selve eksplosivene anser vi som stabile, sier sjef minedykkerkommandoen (MDK), orlogskaptein Bengt Berdal i pressemeldingen.

Risikoen for personell ble vurdert av Sjøforsvaret og Forsvarsmateriell til å være for stor dersom torpedoene skulle blitt brakt til land for reparasjon.

Torpedoene har naturlig nok ligget lenge under vann, noe som har skadet batteriene. Sammenstøtet mellom KNM «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola TS» skjedde 8. november, Fremdeles har ikke fregatten, som du av videoen under kan se ble svært skadet, blitt hevet.

Mer ammunisjon om bord

Det er spesialtrente minedykkere som har stått for gjennomføringen av detoneringen, som naturlig nok innebærer en viss risiko. Forsvaret mente likevel dette var den beste løsningen.

– Det er knyttet usikkerhet og risiko til håndtering av skadet ammunisjon. I dette tilfellet er hensynet til personellsikkerhet vektet høyere enn gevinstene ved en videre håndtering av torpedoene. Ut fra grundige faglige vurderinger av tilstand og alternativer ble det besluttet å detonere torpedoene, sier Berdal.

Torpedoene ble hentet ut av skipet før de ble detonert ute i fjorden.

Ifølge pressemeldingen har Forsvaret gjort sitt beste for å ivareta miljøhensyn i forkant av detoneringen, og Miljødirektoratet godkjente en søknad om å gjennomføre den.

Det er fremdeles mer ammunisjon om bord i skipet. Også dette skal hentes ut.

«Det gjøres fortløpende vurderinger på hva som kan og bør hentes ut før hevingen, og hva som kan vente til fregatten er transportert til Haakonsvern.», heter det i pressemeldingen.

Her kan du se unik 3D-film av kollisjonen:

– Verdens tristeste syn

Den endelige og fulle årsaken til kollisjonen mellom de to store skipene er ennå ikke klar. Havarikommisjonen har likevel opplyst at mannskapet om bord i militærfartøyet trodde tankskipet var en terminal på land. De skal også ha trodd at de kommuniserte med et annet skip.

Havarikommisjonen har også sagt at vanntette skott om bord i «Helge Ingstad» likevel ikke var helt vanntette , og at det gjorde til at fregatten tok inn langt mer vann enn hva man skulle tro ville skje. Dermed sank den.

I et eksklusivt intervju med VG fortalte skipssjef Preben Ottesen, som lå og sov da kollisjonen skjedde, om hvordan han opplevde de dramatiske minuttene etter at han ble kastet ut av sengen sin med et smell.

49-åringen forklarte også hva han tenkte da han så skipet sitt ligge i fjæresteinene i Hjeltefjorden:

– Når man står på land og ser sin egen skute synke, er det mange tanker som rører seg. Det er helt surrealistisk. Det er vanskelig å forstå. Å se skuten du er glad i ligger der i fjæresteinene og slite er verdens tristeste syn. Det er bare blodtrist.