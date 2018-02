MOREN TILTALT: 13 år gamle Angelica døde av avmagring på familiens hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015. Foto: HARALD HENDEN, VG

Slik skal Valdres-moren hjelpes under rettssaken

Publisert: 25.02.18 04:41

INNENRIKS 2018-02-25T03:41:03Z

Kortere rettsdager og lengre tid skal sikre at rettssaken mot moren som er tiltalt for omsorgssvikt etter at hennes 13 år gamle datter døde av avmagring, kan gjennomføres.

Da saken var oppe for retten i april i fjor, ble den avbrutt allerede andre dag. Den tiltalte moren ble hentet med ambulanse og akuttinnlagt på sykehus. Saken ble deretter utsatt, og først på mandag gjør retten et nytt forsøk.

Hovedforhandlingen er nå berammet til fem uker, altså en uke lenger enn forrige gang.

– Av hensyn til tiltalte har vi satt av mer tid enn sist saken var berammet. I tillegg kommer vi til å ha litt kortere rettsdager, sier statsadvokat og aktor i saken Arne Ingvald Dymbe til VG.

Som regel avsluttes en dag i retten klokken 16, men ifølge Dymbe vil målet under denne hovedforhandlingen være å runde av i 14-tiden.

Bakgrunn: Moren til død 13-åring tiltalt for grov omsorgssvikt

Den 46 år gamle kvinnen er tiltalt for grov omsorgssvikt og grov mishandling av datteren, som ble funnet død av avmagring på familiens hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015.

Strafferammen er 15 års fengsel. Kvinnen nekter straffskyld.

Tiltalte: Borte fra hukommelsen

I et intervju med Dagbladet sier kvinnen at hun ikke stoler på rettssystemet i Norge, og at hun opplever det som har skjedd etter at datteren døde som «en konstant heksejakt».

Da saken ble avbrutt forrige gang var moren midt i sin frie forklaring. Hun forklarte seg kronologisk om hendelsen, og var kommet til tidspunktet da hun tok med seg datteren og flyttet til hytta på Beitostølen da saken ble stanset.

Kvinnen har tidligere bare latt seg avhøre én gang, og hun har ikke forklart seg for politiet om den siste tiden før datteren døde. På mandag får hun en ny mulighet.

– Det er ikke noen vits – jeg husker ikke noe. Det er borte fra hukommelsen, jeg har ikke mer å tilføye, sier kvinnen til Dagbladet.

Fakta Valdres-saken 13-årige Angelica Heggelund ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring.

Jentas nå 46 år gamle mor er tiltalt for grov mishandling. Saken kom opp for Valdres tingrett 24. april 2017, og retten ble satt i tinghuset på Gjøvik.

Saken ble avbrutt og utsatt da moren ble hentet i ambulanse dagen etter at de startet.

Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i både Bærum og Øystre Slidre har begått lovbrudd i behandlingen av 13-åringen.

Dødsfallet utløste gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev. Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.

Statens helsetilsyn åpnet også tilsynssak mot behandlere i helsevesenet, men konkluderte 2. mars med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp.

Statsadvokat Dymbe håper og tror at hovedforhandlingen vil la seg gjennomføre denne gangen.

– Vi mener det skal la seg gjøre. Her er det en rettsoppnevnt sakkyndig som sier at tiltalte vil være i stand til å møte i retten med noen tilpasninger, og det forholder vi oss til.

– Forsvaret har hentet inn en sakkyndigrapport som konkluderer med det motsatte?

– Det er vanskelig for meg å kommentere den nå – det vil jeg gjøre i retten. Men det er altså en privat antatt sakkyndig, og da er jo spørsmålet om den rapporten bygger på et grunnlag som er riktig.

Avviser psykolog-rapport

På begjæring fra Valdres tingrett gjennomførte psykiater Synne Sørheim en tilleggsundersøkelse av 46-åringen sist høst. Hennes konklusjon er at den tiltalte kan stille i retten, med visse tilpasninger, som ekstra pauser.

Kvinnens forsvarer, advokat Aasmund Sandland, hyret så inn psykolog Atle Austad for å utrede hvorvidt klienten lider av Posttraumatisk stressyndrom. Austad konkluderte med at tiltalte «ikke tåler en ny runde i retten», men rettens sakkyndige har avvist rapporten.

Les også: Forsvarer: Moren gjorde alt hun kunne for datteren

Terje Tørrisen og Helge Haugerud mener ifølge Dagbladet at tiltalte ikke oppfyller kravene til posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og at hun vil kunne klare å holde sin diabetes i sjakk under hovedforhandlingen.

– Vi håper alle at saken denne gang lar seg gjennomføre på betryggende vis, opplyser Sandland til VG. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

I likhet med da saken ble forsøkt gjennomført i fjor vår vil den tiltalte også denne gang ha tilgang til et eget rom med TV-overføring

– Tiltakene vil være tilsvarende som sist, slik at vi har et eget rom med TV-overføring der tiltalte kan trekke seg tilbake og samtidig følge forhandlingene. Slik kan belastningen reduseres.

Saken er berammet frem til 4. april.