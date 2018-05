To barn kastet av karusell i fart

Publisert: 26.05.18 19:52 Oppdatert: 26.05.18 20:04

INNENRIKS 2018-05-26T17:52:17Z

To små barn er sendt til sykehus etter å ha blitt kastet av en karusell i fart i Sauda.

– Vi fikk melding fra legevakten klokken 19.01, sier operasjonsleder Henning Andersen i politiet til VG.

Barna, som er fem og seks år gamle, er nå sendt videre til Haugesund sykehus for nærmere undersøkelse. De betegnes som lettere skadd, opplyser politiet.

Tivolipark, som eier den aktuelle karusellen, sier til VG at hendelsen skyldes menneskelig svikt.

– Personene som har styrt karusellen har hatt matpause, og det har da vært en erstatter som ikke har operert den aktuelle karusellen til vanlig. Dette er ikke vanlig prosedyre, og vi går grundig til verks for å finne ut hvorfor dette har skjedd, forteller presseansvarlig Richard Paulsen.

Ulykken skjedde på en veggkarusell av typen Shock, som har en kapasitet på 18 personer og har vært i selskapets eie siden 2012.

– Vi har valgt å ta personen ut av tjeneste frem til vi får undersøkt dette ytterligere, forteller Paulsen.

Den aktuelle ansatte har jobbet for selskapet i flere år, opplyser han.

Eier av parken er nå på vei til ulykkesstedet for å gå gjennom hendelsen med driftsansvarlig, og for å sjekke at alle rutiner blir fulgt etter hendelsen.

– Dette er veldig beklagelig, og vi er ordentlig lei oss for det som har skjedd, sier Paulsen.