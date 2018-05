MOTPARTER: MDG skal velge ny mannlig talsperson lørdag ettermiddag. Farid Shariati (til venstre) og Arild Hermstad er kandidatene. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

De kjemper om å få lede MDG: - Et retningsvalg

Publisert: 12.05.18 14:01

FORNEBU (VG) De to kandidatene som vil ta over styringen etter Rasmus Hansson i MDG vil ta partiet i to ulike retninger.

Lørdag kveld skal MDG feire 30 år, med alkoholfri vegetarmiddag på Fornebu. Noen timer før skal de også velge hvem som tar over etter Rasmus Hansson, som forsvinner ut av toppolitikken.

Arild Hermstad (51) er innstilt til å bli MDGs nye mannlige talsperson. Han utfordres av Farid Shariati (31) fra Vadsø. Shariati mener partiet etter 30 år er modent for et retningsvalg:

– Jeg tror tiden er moden for at MDG i Norge gjør sånn som søskenpartiene har gjort i Europa. De tok også retningsvalg, og har gått fra rendyrkede miljøpartier til bredere folkeparti, sier han til VG.

Vil bli bredere

Shariati minner om at FNs bæekfraftsmål inkluderer mål om å utrydde fattigdom og sult, om god helse og god skole, og at MDG har mye i programmet de fleste ikke kjenner til.

– Vi må både ta vare på kloden, og skape en verden det er verdt å leve i. Det er det grønne budskapet. Hvis vi alt for lenge rendyrker profilen risikerer vi også å sette miljøsaken på spill, sier han.

– Vår troverdighet minsker ikke ikke av at vi blir troverdige på andre saker - tvert i mot. Begrepet «ensaksparti» er et stigma – om det er reelt eller ikke. Hvis folk tror man er det, minsker troverdigheten til partiets kompetanse på andre områder. Folk er opptatte av miljø. Samtidig er folk opptatte av hvilken skole barna skal gå på, av å sette mat på bordet, og å ha lys i husene. Det må vi ta på alvor.

Une Aina Bastholm stiller til gjenvalg som kvinnelig talsperson uten motkandidater. Hun har i et intervju med Dagsavisen pekt ut Hermstad som sin favorittkandidat. Rasmus Hansson vil ikke si hvem han skal stemme på som sin etterfølger, men han har advart partiet mot å å satse på en bred profil.

– Må ikke løpe i alle retninger

Arild Hermstad mener ikke MDG er modent for å gå så bredt ut som Shariati vil, i alle fall ikke enda.

– Alle er enige om å bli et bredere, grønt folkeparti på langt sikt. Men på kort sikt har vi mer potensiale til å snakke om andre politikkområder med utgangspunkt i miljøpolitikken. Vi er et stort parti med mye kompetanse, men jeg tror at alle også føler at det store prosjektet ikke må løpe i alle retninger.

Han mener det Rasmus Hansson sa i sin tale til landsmøtet fredag om å bruke miljøpolitikken som et kubein for å få MDG inn i politikken, er en god metafor.

– Vi skal presse oss inn i politikken med miljøsaken, og der har vi et enormt uforløst potensiale.

– Du frykter ikke at MDG skal opfattes som et ensaksparti?

– Miljøsaken er ikke bare én sak - den handler om mennesker, natur, men også om hvordan vi bor og har det sammen. Miljøsaken blir også viktigere og viktigere, fordi omgivelsene våre sender de signalene. Du kan ikke forhandle med havet om hvor mye plast det tåler.

Mener innvandrerbakgrunn er en styrke

Hermstad var leder for Fremtiden i våre hender i 15 år, før han engasjerte seg i MDG.

– Dette er det det eneste politiske prosjektet som har de ambisjonene jeg føler er nødvendige i miljøpolitikken. Etter mange år i frivillig sektor mener jeg politikerne må skjerpe seg.

Han sier erfaring fra en grasrotorganisasjon kan hjelpe med å bygge opp et fortsatt relativt ungt parti.

– Vi må bygge organisasjon, få folk ut i kommunene og føle at vi blir sett og forstått fra sentralt hold. Det har vært ensomt å sitte alene i et kommunestyre med alle de andre mot deg uten noen å ringe som har sittet der før.

Shariati kom som til Sverige som asylsøker fra Iran som treåring, og flyttet til Vadsø i 2008 for å jobbe. Der har alenepappaen vært med på å stifte og drive MDGs lokallag. Han mener både dette, og den utenomeuropeiske bakgrunnen er en styrke.

– Jeg har en annen bakgrunn enn det politiske landskapet generelt her i Norge. Jeg representerer også det nye Norge. Nordmenn er ikke en homogen gruppe. Det hadde ikke vært godt nok om kvinner var like dårlig representerte som innvandrere er, eller folk med funksjonsnedsettelser og seksuelle minoriteter. Det løser ikke alt, men det er et viktig skritt.