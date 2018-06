FORKLARTE SEG: Arild Rygg orienterte stortingspresident Tone Trøen tirsdag. Her er de to på befaring av Stortingets byggeplass i mars. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Orienterte stortingspresidenten om ulovlig bolig i kjelleren

Publisert: 05.06.18 20:51

INNENRIKS 2018-06-05T18:51:27Z

Arild Rygg fortalte ikke Stortingets presidentskap om de ulovlige forholdene avdekket på hans eiendom, før de ansatte ham. Tirsdag fikk han fornyet tillit av presidenten.

Forrige uke kunne VG fortelle om hva som var avdekket av Plan- og bygningsetaten på eiendommen til Arild Rygg (68) - eiendomsutvikleren som et knapt år senere ble ansatt av Stortinget for å få deres skandalerammede byggeprosjekt i mål.

I et bygg på Ekeberg, eid av Ryggs familieselskap, var det innredet boliger ulovlig i en kjeller. Lokalet var leid ut, og leiekontrakten fulgte med da Rygg kjøpte bygget. Dette var hans forklaring på at han ikke oppdaget hva som foregikk, før han fikk beskjed av andre beboere, høsten 2016.

Da Plan- og bygg var på befaring mars 2017, var det fortsatt tydelige tegn til beboelse i kjellerlokalet, og leietageren hadde dager før fått oppsigelse med ytterligere tre måneder på å tømme lokalet.

Kjenner du lignende saker? Tips VGs journalist her!

Slik så det ut på eiendommen.























1 av 10 Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

– Ryddet opp

Rygg ønsket ikke å kommentere det flere måneder lange oppholdet mellom tidspunktet han først ble klar over at det bodde folk ulovlig i kjelleren hans, og når det ble tømt.

Tirsdag møtte Rygg med stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H).

– Arild Rygg har i dag orientert meg om sin virksomhet i eiendomsbransjen, både sine eierskap, ledende roller i selskaper og engasjement i prosjektutvikling. Han understreket at han følger gjeldende lover og regler, og at i de tilfeller hvor det har oppstått saker, er det ryddet opp i, skriver stortingspresidenten i en epost til VG.

Hun uttalte forrige uke at presidentskapet ikke kjente saken fra Ekeberg da de valgte ny leder av prosjektrådet til byggeprosjektet. Saken får likevel ikke avgjørende betydning.

– Basert på Ryggs orientering, ser jeg per i dag ingen grunn til at Stortinget ikke skal fortsette engasjementet av Rygg som prosjektrådets leder. Mitt inntrykk er at Rygg gjør en god jobb, og at han tilfører Stortingets byggeprosjekt kompetanse og faglig erfaring, fortsetter stortingspresident Trøen.

Rygg selv ønsker ikke å kommentere møtet overfor VG.

– Nei. Internt, skriver han i en SMS.

Hadde visepresidenten som nabo

En av de som varslet om forholdene på eiendommen på Ekeberg var nabo Abid Raja (V). Han koblet ikke at eieren av bygget i nabolaget som hadde ulovlige boliger i kjelleren, var samme mann han var med å ansette et år senere.

– Jeg føler at Rygg burde ha orientert om dette forholdet, dersom han var klar over det, sa Raja til VG forrige uke.

– Det var overhodet ikke i mine tanker og heller aldri nevnt av Stortingets representanter eller meg, svarte Rygg da.