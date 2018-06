FIRE MINUTTER: Det tok kun få minutter fra 16-åringen gikk inn på Sørlandssenteret til Marie Skuland og Christine Aaneland var blitt knivstukket. Foto: Gisle Oddstad

Sjåføren som kjørte 16-åringen: - Hun var helt normal i bilen

Publisert: 05.06.18 15:11

INNENRIKS 2018-06-05T13:11:30Z

KRISTIANSAND TINGRETT (VG) Sjåføren som kjørte den drapstiltalte 16-åringen til Sørlandssenteret oppfattet jenta som helt normal da han satte henne av ved Coop Obs.

De to hadde blitt kjent våren 2017, og han forteller at han hadde møtt henne et par ganger før denne julidagen. Kommunikasjonen dem i mellom pleide å foregå på Messenger.

I 18-tiden dagen før drapsdagen sendte 16-åringen en melding til mannen hvor hun lurte på om de skulle møtes. Han var da bortreist, men de avtalte at de skulle dra til Sørlandssenteret for å spise sammen på Egon dagen etter.

Christine (24) : Har jeg blitt knivstukket?

26. juli får han en ny melding fra 16-åringen, hvor hun ber ham hente henne.

– Hun sendte meg et bilde av et sted og av et skilt hvor jeg skulle plukke henne opp. Prøvde å lete etter skiltet, og fant ut at hun var i Evje, sier han.

Forsøkte å skjule seg

Mannen har i politiavhør forklart at jenta var opptatt av at ingen skulle se henne. Da hun kom inn i bilen, forklarer han at hun satte seg i baksetet og dukket.

Drapssiktet 16-åring : «Det har vært et desperat rop om hjelp»

16-åringen bodde på dette tidspunktet i et enetiltak i Evje, og hadde to dager i forveien fått beskjed om at hun trolig ville bli værende der på tvang i ett år til. Dette har hun selv forklart at førte at hun følte at livet hennes raknet.

– Jeg skjønte ikke hvorfor hun forsøkte å skjule seg, sier han.

Statsadvokat Jan Tallaksen stusser over at mannen ikke undret seg over at jenta ikke ønsket å bli sett, og spør om hvordan bilturen fra Evje til Sørlandssenteret forløp seg, og lurer på hva de to snakket om.

Drapet på Sørlandssenteret : De grusomme minuttene

– Jeg visste ikke veien, men hun sa hun skulle lede meg dit. Jeg spurte hvordan hun hadde det, hun ønsket at vi skulle spille musikk. Da satte hun på trist musikk, sier han, og legger til at han bemerket dette til henne.

– Hvordan oppfattet du henne?

– Hun var ganske rolig, jeg hadde ikke fornemmelse av noe i det hele tatt. Hun var helt naturlig, helt normal.

Kjørte avsted

Sjåføren mener at det var like før de ankom Sørlandssenteret at 16-åringen sa at hun måtte innom på Coop Obs for å kjøpe noe, og at hun nå likevel ikke hadde anledning til å være med ham for å spise.

Klokken 17.26 gikk den drapstiltalte 16-åringen ut av bilen som fraktet henne til Sørlandssenteret.

Drapet på Sørlandssenteret : De grusomme minuttene

Han blir likevel stående og vente på henne utenfor senteret. Fire minutter senere kommer 16-åringen løpende ut inngangen fra senteret, og man så i videoen som tidligere ble vist i retten at bilen hun ankom i deretter kjører fra stedet.

– Jeg så en person som løp og tok bilder av noe, og jeg ble nysgjerrig og ville se hva han tok bilder av. Da så jeg at det var av henne. Så hun løp med mennesker etter seg inn på senteret igjen. Da kjørte jeg hjem igjen.

– Var det ikke litt rart at det var hemmelig at dere skulle møtes, og at hun deretter bare forsvinner og løper rundt? undrer aktor Tallaksen.

– Det var jo rart, svarer mannen.

Fremstod ikke preget

Etter at jenta ble pågrepet, ble hun fraktet til legevakten hvor hun ble møtt av overlege Servet Øner. Til han fortalte hun at hun hadde planlagt å drepe «hvem som helst», og at hun også ønsket å drepe dem som jobbet på institusjonen hvor hun bodde.

– Hun fortalte at hun hadde tenkt på kvelden dagen før og sjekket på nett, og da bestemt seg for å gå til Sørlandssenteret for å drepe folk, sier han.

Øner forteller at hun sa at hun hadde opplevd veldig mye i sitt liv og at hun følte at alle var imot henne. Han opplevde at 16-åringen ikke var preget av det hun hadde gjort.

– Jeg opplevde at hun ikke var emosjonelt preget av det som skjedde. Hun smilte til og med innimellom i samtalen, sier han.

– Spurte du om hun angret? spør aktor.

– Ja. Da sa hun: «Nei, jeg angrer ikke». Det var ingen form for anger, hun oppførte seg helt vanlig, sier han.