NORGE IDAG! Slik så Norge ut fra den amerikanske NOAA-satellitten klokken 0653 norsk tid i dag morges. Legg merke til null skyer over hele Sør-Norge og Nordland, mens Troms og Finnmark har et helt annet vær-regime. Foto: NOAA

Her knuses varmerekordene for mai – over hele Sør-Norge

Publisert: 25.05.18 10:42

INNENRIKS 2018-05-25T08:42:33Z

Mai 2018 slår alt! Oslo knuser varmerekorden. Bergen knuser varmerekorden. Trondheim knuser varmerekorden. Og Stavanger og Kristiansand kan fortsatt klare det!

– Årsaken til at vi har fått en så varm mai, er rett og slett mye sol! Mye høytrykk som har gitt godvær hele måneden, forklarer statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe ved Meteorologisk institutt.

Sjekk været på Pent.no

Liten storm i nord

– Akkurat nå ligger noe av den varmeste lufta i Europa over oss i Sør-Norge. Det er store områder på Kontinentet som ikke har det så varmt. Men husk – det er store forskjeller hos oss – Nord-Norge har uvær opp til liten storm og langt kjøligere vær, påpeker han.

Her er tallene for mai-varme fram til 25. mai – vist ved et gjennomsnitt av middeltemperaturen for hvert døgn. Middeltemperaturen er snittet av fire temperaturmålinger gjennom døgnet:

Rekordlisten

Oslo – Blindern: Hittil i mai 14,5 grader (gammel rekord fra 1947 er på 14,4 grader)

Kristiansand – Kjevik: Hittil i mai 12,9 grader (gammel rekord fra 1947 er på 13,2 grader)

Stavanger – Sola: Hittil i mai 12,4 grader (gammel rekord fra 1947 på 12,5 grader)

Bergen – Florida: Hittil i mai 12,9 grader (gammel rekord fra 1981 på 12,6 grader)

Trondheim – Værnes: Hittil i mai 12,6 grader (gammel rekord fra 2002 på 12,5 grader)

–Slik værvarslene er nå, vil Oslo, Bergen og Trondheim og en lang rekke andre målestasjoner med høy sannsynlighet sette ny månedsrekord for mai. Det er også sannsynlig at Stavanger vil gjøre det, og ikke umulig at Kjevik ved Kristiansand vil krype opp 0,3 grader på snittet disse siste dagene, sier han.