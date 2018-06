OMSTRIDT VIDEO: I 2013 spilte Daniel-Youseph Rahali inn denne musikkvideoen til låten Gatebanger. Artisten har gitt VG tillatelse til å bruke denne gifen. Foto: Stig Ark

Holmlia-rapper: – Politiet skaper en «fuck the police»-mentalitet

Publisert: 14.06.18 21:55 Oppdatert: 14.06.18 22:30

INNENRIKS 2018-06-14T19:55:31Z

HOLMLIA (VG) For fem år siden rappet Daniel-Youseph Rahali (32) om Young Bloods. I musikkvideoen står maskerte menn og gjør skytebevegelser med hendene.

Tidligere kalte han seg Danny Maroc & Danny Boy. Nå er artistnavnet Kameleon.

– Jeg har vokst opp i et miljø med så mange forskjellige typer folk. Da må du være en kameleon.

32-åringen beskriver seg selv som lokalpatriot. Han elsker Holmlia.

Rapperen mener politiet i perioder har gått for hardt til verks mot ungdommene i drabantbyen.

– Politiet er den største gjengen her, særlig de sivile spanerne fra Org.krim og Spesielle operasjoner. Uskyldige ungdommer blir «linet» opp etter veggen og ransaket foran naboer og bekjente. Det ødelegger for de ordentlige politifolkene som jobber forebyggende og forsøker å få relasjoner til ungdommene.

– Politiet skaper en «fuck the police»-mentalitet når dem ransaker uskyldige ungdommer, sier Kameleon.

– Forskjellige barn leker best

32-åringen tar med VG på en gåtur gjennom drabantbyen. Fra kjøpesenteret, forbi kirken og ned til Holmlia skole.

Han forteller om en oppvekst hvor unge ble lei av folk som kom til Holmlia for å «ta folk». De vernet derfor drabantbyen som et skjold.

– Vi hadde en ytre fiende, det var nynazistene som skulle ta oss. Når man har en ytre fiende å bekjempe, da blir det samhold internt. Vi kjempet for en legitim sak.

Han mener det fortsatt kanskje er slik blant de yngre.

– Holmlia får så mye refs i mediene. Vi er stolte fordi vi kommer herfra. Det er ekstremt samhold her. Forskjellige barn leker best. Folk vet det bare ikke ennå, fordi fremmedfrykten fortsatt har overtaket, sier 32-åringen.

Fikk kritikk for musikkvideo

I 2013 laget rapperen en musikkvideo til låten «Gatebanger», hvor unge menn står med finlandshetter og gjør skytebevegelser.

– Jeg visste at du kom til å spørre om det. Filmprodusenten ønsket et gangstertema for å gjøre et poeng ut av dobbeltbetydningen i teksten. Det er kun de ignorante som utelukkende hører at jeg kun snakker om våpen i låten. Vi kalte inn venner og bekjente som statister. Alle andre gjør det, uten å bli knyttet opp mot et gjengmiljø. Lars Vaular rapper om Bergen, da må jeg kunne rappe om Holmlia, sier Kameleon.

Folk reagerte på musikkvideoen.

– Noen mente videoen glorifiserte vold. Men hovedbudskapet og hele poenget med låten er at «kunnskap er konge». Jeg rapper jo til og med om det.

VG vet det er personer i musikkvideoen som politiet knytter til det kriminelle gjengmiljøet på Holmlia.

– Hvem er alle de personene du hadde med deg i musikkvideoen?

– Det er venner. Holmlia er et lite samfunn hvor alle kjenner alle.

I låten refereres det også til Young Bloods.

– Det er et begrep som brukes for å beskrive de unge. Jeg har også en låt som heter Ungt blod, hvor jeg har skrevet om hvordan det er å vokse opp som en minoritet, det vil ikke si at jeg referer til noen gjeng, sier Kameleon.

Politiet mener navnet Young Bloods stammer fra en amerikansk mafiafilm, ifølge en etterretningsrapport.

– Så du har aldri hørt om Young Bloods?

– Hvis det eksisterer en gjeng her som heter det, så vet ikke jeg om den. Det var noen ungdommer som kalte seg for Young Bloods for snart ti år siden, det var en ungdomsgreie. Jeg snakker med alle slags folk på Holmlia, jeg får vite det meste. Men jeg vet at politiet markedsfører Young Bloods når de snakker med folk.

– Har ikke samme muligheter

Mandag slapp Kameleon musikkvideoen til sin nye låt – «KDGM» (kortene de ga meg) . Også den er filmet på Holmlia.

– Jeg rapper om livet mitt gjennom et kortspill. Hvilke muligheter jeg hadde. Jeg fikk to kort, gaten eller musikk. Vi har ikke samme muligheter som de mer privilegerte.

– Det er lett å dømme en person uten å se hvilke egenskaper en person har. Jeg kjenner flere folk med minoritetsbakgrunn som har høyere utdanning, men som må ta til takke med jobber de er overkvalifisert for. Hvilke signal sender det til de unge?

Kjenner utpekt gjengleder

Artisten har kjennskap til flere av personene som i VGs avsløring blir knyttet til den kriminelle gjengen Young Bloods.

– Jeg har mange forskjellige venner. Hvis noen driver med kriminalitet, så er ikke det min sak. Det finnes kriminalitet i hele Norge. Men hver gang det smeller her, så skal man stemple hele Holmlia. Det har vært skyteepisoder det siste året, men gjerningsmennene er jo stort sett blitt tatt.

32-åringen reagerer på det han mener er en heksejakt mot den 27 år gamle mannen som politiet utpeker som en gjengleder i Young Bloods . VG har tidligere omtalt at gjenglederen har vært siktet eller mistenkt i 20 saker.

– Karen er jo aldri blitt dømt for noe, sier artisten, som vet godt hvem 27-åringen er.

Han er klar på at Holmlia har sine utfordringer, men mener politiet alene ikke er løsningen.

– Når disse sakene dukker opp i mediene, så er alt fra politiet til politikere raskt ute for å fremme sin egen agenda. Det handler om penger og makt. Men de glemmer en viktig ting – og det er ungdommene, sier 32-åringen.

– Da jeg vokste opp var det tre fritidsklubber her, nå er det kun én. Frem til du er 16 år, ikke noe etter det. Vi kunne også trengt bedre tilbud til de som dropper ut av skolen, et karrieresenter som faktisk fungerer.