Den seks år gamle gutten fra Malvik døde etter å ha blitt truffet av en motocrossyklist under et treningsarrangement i Oppdal søndag. Foto: Katrine Silset Naas / Opdalingen / Opdalingen

Seksåring omkom i motocrossulykke i Oppdal

Publisert: 14.05.18 17:04

Politiet har nå bekreftet alderen til personen som omkom på motocrossbanen i Oppdal søndag.

Et sammenstøt mellom en mindreårig og en motorsykkel fikk et tragisk utfall i Oppdal søndag . Politiet opplyser at den omkomne er en seks år gammel gutt.

Gutten kommer fra Malvik kommune, skriver NRK .

Mistet kontroll på sykkelen

Motocrossyklisten mistet kontroll på sykkelen, og havnet et sted hvor gutten befant seg, sa politiet til VG søndag.

Det ble iverksatt førstehjelp på stedet, og alle nødetater kom til, men livet til seksåringen sto ikke til å redde.

Hendelsen skjedde ikke under et ordinært konkurransestevne, men en treningssamling for hele Midt-Norge.

Politiet opplyser om at de nå går over i en etterforskningsfase.

– Banen var godkjent, og reglementet ble fulgt. Ut fra det vi nå vet, var det et beklagelig uhell. Så får vi avvente politiets etterforskning, og se an om det senere er aktuelt å sette ned en ulykkeskommisjon, sier Are Antonsen i Norges Motorsportsforbund til VG.

