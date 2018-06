SATTE SEG FAST: RIB-ens ville ferd endte i mudderet, hvor den ble stående fast mens den kraftige motoren fortsatt gikk for fullt. Her blir båten tatt hånd om av brannvesenet. Foto: Peder Gjersøe

Førerløs RIB fortsatte i vill fart etter at to var kastet av

De to berusede mennene tyvlånte kameratens råsterke RIB og ga full gass i innseilingen til Tønsberg. Det gikk ikke bra.

De to braste like godt på et skjær med den følge at de begge ble kastet i vannet, mens båten raste videre uten styring. Her forteller brannmester Trond Marin Abrahamsen ved Vestfold interkommunale brannvesens stasjon Nøtterøy:

Knapt svømmedyktige

– Heldigvis har en som så hendelsen fra land tatt sin egen båt og plukket opp de to knapt svømmedyktige mennene før vi kommer fram. Det var fantastisk bra.

Men dramaet var ikke over. Båten med den 150 hestekrefter store motoren fortsatte med fullt pådrag – uten noen til å styre den:

– Galskap

– Båten har etter en vill førerløs ferd i sundet mellom Husøy og Føynland, endt i mudderet mellom to brygger. Der sto den fast med motoren i gir med vannet sprutende fra propellen, da vi kom til stedet. Noen fikk tatt seg om bord og skrudd av tenningen. Da var det kontroll på både menneskene og båten, sier Abrahamsen på brannvesenets Facebook-side.

- Til alt hell endte dette godt, men det er galskap. Både å ikke bruke dødmannsknapp og ikke bruke redningsvest, som nevnt var de to knapt svømmedyktige. I tillegg kunne det endt i en tragedie for andre med slik fart, som endte med førerløs båt, i dette sundet, sier brannmester Trond Marin Abrahamsen.

Tydelig beruset

– De var begge to uskadede, men tydelig beruset, opplyser operasjonsleder Kjell Reidar Johansen ved Sør-Øst politidistrikt til VG.

Ulykken førte til utrykning både av politi og brannvesen.

Den opprinnelige meldingen gikk ut på at de to hadde stjålet den raske båten, men eieren forteller at han kjenner de to.

– Han visste ikke at de hadde tatt båten, men ønsker ikke å anmelde saken, sier Johansen.

De to karene kan nå vente seg et oppgjør med påtalemyndigheten, for uaktsom føring av båt og for å føre båt i høy hastighet med promille, sier han.