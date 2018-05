Ap om kaoset på ID-feltet: – En skandale

Publisert: 30.05.18 10:30 Oppdatert: 30.05.18 10:49

INNENRIKS 2018-05-30T08:30:15Z

Politiet vil gjerne avsløre mer ID-juks blant asylsøkere – men får ikke regjeringen med på en gjennomgang av hele ID-feltet. Ap kaller det oppsiktsvekkende.

Politiets utlendingsenhet mener det avsløres for lite ID-juks blant asylsøkere i Norge – at det er for enkelt å jukse med identitet. Derfor har de bedt om en totalgjennomgang av feltet.

Tirsdag kom svaret fra justisdepartementet – og det inneholder ingen lovnader om en utredning.

Ap mener svaret er oppsiktsvekkende.

– Det er et sikkerhetsproblem at så mange som enten jukser med identitet eller ikke klarer å fremskaffe det. Dette gjelder veldig mange – og jeg tror det hadde vært en god idé med en gjennomgang, sier Lene Vågslid, justispolitisk talsperson i Ap, til VG.

– Det er utrolig passivt av justisministeren å ikke egentlig klare å svare på spørsmålet om han vil ha en gjennomgang engang. Jeg synes det er oppsiktsvekkende at justisministeren ikke bare omfavner det forslaget, sier Vågslid.

Krise for nytt ID-prosjekt

Både politiet og Nasjonalt ID-senter mener Norge må bli bedre på å avdekke juks med pass, førerkort og bankkort. Og at de nye nasjonale ID-kortene som Norge kan få, kan bidra til det.

Men det er krise for prosjektet med de nye ID-kortene. Prosjektet skulle være ferdig i 2016, men har blitt utsatt fire ganger. Da Sylvi Listhaug (Frp) var justisminister, innrømmet hun dårlig styring .

– Det er en skandale at Frp ikke har klart å få på plass det ID-prosjektet og styrke ID-sikkerheten. Det er noe regjeringen, og særlig Frp, har lovet å få på plass. Det skulle vært på plass i 2016, men nå er det helt i det blå, sier Vågslid.

Både politiet og Nasjonalt ID-senter advarer om at ingen har totalansvaret for ID-feltet i Norge dag, og sistnevnte mener feltet er kaotisk og fragmentert.

– Prosjektet med ID-kort handler ikke om retur, men det handler om at vi skal vite hvem folk er, å hindre ID-juks og at vi ikke har sikre systemer for nasjonal ID. Det er for enkelt å jukse i dag, og ansvaret ligger litt her og der. Nå har vi hatt fire Frp-statsråder på fire år som har snakket mye om dette prosjektet, og så strander det helt, sier Vågslid.

Faktaboks: Derfor får de ikke sendt ut kriminelle som er i Norge ulovlig De vet ikke hvem de er. De har ingen pass.

De vet ikke hvilket land de kommer fra.

Hjemlandet vil ikke ta imot. Enten fordi de ikke mener det er nok bevis på at borgeren faktisk er derfra. Eller fordi de krever at borgeren skal reise hjem frivillig.

– Hva ville du gjort annerledes?

– Det er et krevende spørsmål. Vi ville fått på plass prosjektet som gjør at vi vet hvem folk er, slik at de ikke kan utnytte systemet og begå kriminalitet. I tillegg mener jeg som PU sier at vi trenger en utredning. I tillegg til å få på plass ID-prosjektet.

Regjeringen: – Vi er ferdig med utredningene

Justisminister Tor Mikkel Wara viser ingen tegn til å ville gi politiet og Nasjonalt ID-senter totalgjennomgangen de ber om. Han lister opp enkelttiltak regjeringen skal komme med:

– Vi er ferdig med utredningene, og arbeider nå med tiltakene. Til høsten legger vi frem et lovforslag som gir politiet bedre hjemmel til personundersøkelser ved asylregistrering, som er viktig for å klarlegge ID, skriver Wara i en e-post til VG.

Han sier de også ser på et forslag om strengere regler for kriminelle de ikke får returnert til hjemlandet fordi de ikke vet hvem de er – og at arbeidet for å avsløre asylsøkere med opphold på feilaktig grunnlag er styrket.

– I tillegg vil vi gjennomføre mer omfattende registrering av fingeravtrykk i alle utlendingssaker, og se på muligheten for utvidet lagringstid av de fingeravtrykkene som blir registrert. Begge deler tar vi sikte på å få på plass i løpet av høsten, skriver Wara.