FLYFAST I SYDEN: Det var ett av Vings egne fly, et Thomas Cook-fly, som fikk motortrøbbel lørdag. Her et tilsvarende fly på Gran Canaria. Foto: Jan Ovind

Hundrevis av Ving-turister fast på Mallorca – klarte ikke å skaffe reservefly

Publisert: 29.05.18 10:42 Oppdatert: 29.05.18 11:57

INNENRIKS 2018-05-29T08:42:17Z

Over 400 charterpassasjerer med Ving er rammet av teknisk svikt på flyet som skulle ta dem hjem fra Mallorca lørdag.

– Vi har hatt 215 gjester på ett hotell, og 192 på to andre, forklarer informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving Norge til VG.

Noen prøvde å skaffe seg rutefly hjem, men det viste seg å være vanskelig i helgen – for de fleste rutefly var fulle. 191 av de forsinkede passasjerene har tirsdag klart å skaffe seg transport hjem på egen hånd, forteller hun.

Fikk ikke nytt fly

– Årsaken til problemene er at vi hadde et fly i helgen, et av de største vi har, en Airbus 330, som måtte bytte ut en del av motoren. Dette fikk følge for flere av våre flyginger, spesielt denne fra Palma Mallorca forklarer Røhr-Staff.

Hun sier at det har vært jobbet hele helgen med å ulike løsninger, noe som har vært vanskelig.

– Det har ikke vært ekstra fly å oppdrive, mye på grunn av Champions League-finalen lørdag. Det er svært sjelden vi ikke klarer å sette inn reservefly, sier hun.

Barnefamiliene, som utgjorde 200 gjester, ble innlosjert på Iberostar Royal Cristina, og de øvrige – 192 gester – har bodd på hotellene HB Tropical og Iberostar Bahia de Palma, med alle utgifter dekket.

Hun sier at de som har skaffet seg rutefly hjem, får dette dekket.

Mistet ferien

– Dette har vært et svært krevende arbeid, og Ving forstår godt at kunder som er berørt av dette er frustrerte. For oss er sikkerhet det aller viktigste, sier hun.

Flytrøbbelet har også rammet turister som sto klare i helgen til å dra til Mallorca. Disse har alle fått melding om at pengene for reisen blir dekket, sier hun.

E24: Skeptisk til ny pakkereiselov

Hun sier at feilen på flyet nå er reparert, og skal hente gjestene hjem fra Mallorca tirsdag kveld.

Hun sier at alle gjester skal være informert om de blir kompensert for forsinkelsen.

PS: Mandag var det 22 grader, overskyet og regnvær på Mallorca ifølge Yr.no