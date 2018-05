Journaliststreiken rammet blant annet NRKs dekning av prinsebryllupet i Storbritannia. Streikende NRK-journalister laget alternativ bryllupssending og serverte champagnerus, mens NRK sendte bilder av begivenhetene i Windsor uten kommentarer. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

NRK-streiken ruller videre

NTB

Publisert: 21.05.18 14:26

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-21T12:26:13Z

Partene i NRK-streiken vil ikke si om det er noen kontakt for å løse konflikten. Tirsdag har den pågått i en uke.

1.700 journalister over hele landet er i streik etter at meklingen mellom journalistklubben i NRK (NRKJ) og rikskringkasteren ikke førte fram.

Mekler Torkjel Nesheim hos Riksmekleren sier muligheten for nye meklingsmøter holdes åpen.

– Men det er ikke avtalt noe konkret ennå. I første omgang er det opp til partene å ta initiativ til et eventuelt nytt meklingsmøte, skriver han i en tekstmelding til NTB mandag.

Ingen kommentar

Partene er tause om hvorvidt de snakker sammen.

– Vi kommer ikke til å kommentere eventuell kontakt mellom partene før vi måtte ha noe substansielt å formidle, skriver juridisk direktør Olav Nyhus til NTB.

NRKJ-leder Richard Aune sier heller ikke han kommer til å kommentere hvorvidt det er noe kontakt med motparten, men understreker:

– Vi snakker veldig gjerne med NRK. Vi ønsker å få en forsikring om at vi får rett kompetanse så vi kan gjøre en god jobb i framtiden.

Han forteller at mange føler jobbene er utrygge etter at ledelsen har sagt de ønsker å bytte ut deler av arbeidsstokken hvert år for å skaffe rett kompetanse. Han gjentar også kravet om at tilkallingsvikarer skal likebehandles lønnsmessig og at NRK-journalistene ønsker å redusere lønnsgapet til andre store mediehus.

Journalistklubben og NRK-ledelsen er uenige om sammenligningsgrunnlaget når det gjelder lønnsstatistikk.

– Vår bedrift er mer mangfoldig, og det er ikke naturlig å sammenligne med de største avisene, sa juridisk direktør Nyhus til VG.

– Holder koken

Etter at pinsehelgen er tilbakelagt, vil det bli mye aktivitet med medlemsmøter og streikevakter tirsdag, forteller NRK-klubbens streikeleder, Jarle Roheim Håkonsen.

– Vi holder koken alt vi kan. Men vi håper det skjer noe denne uka, selv om vi vet det er to steile fronter som står mot hverandre, sier han til NTB.

Søndag ettermiddag «ruller» NRK-profilene Hallvard Sandberg, Sidsel Wold og Jeanette Platou gjennom Oslo sentrum i en bobil journalistklubben har anskaffet for anledningen. De vil snakke med folk om streiken.

Holder liv i nettsiden

Håkonsen synes tilbakemeldingene de har fått fra publikum underveis i streiken, er rørende. Mange ungdommer har derimot ikke fått med seg at det er streik. Håkonsen mener det skyldes at lederne holder godt liv i nettsiden nrk.no, godt hjulpet av nyhetsstoff fra NTB.

– Det er altfor lite streik på nrk.no. Sjefene jobber så det griner, sier han.

NTBs journalistklubb har reagert på det den mener er overdreven bruk av NTBs saker. NRKs mediedirektør har vedgått at NRK bruker mer stoff fra nyhetsbyrået enn vanlig, men mener det er naturlig.

– Vi forholder oss bare til de rammene som ligger i avtalen med NTB, og vi står fritt til å velge hvor mange saker vi publiserer og hvilken plass vi gir dette innholdet basert på en redaksjonell vurdering, sier mediedirektør Marius Lillelien i NRK til Kampanje .

NRKJ har tidligere protestert mot det de mener var et tilfelle av streikebryteri under 17. mai-sendingen, noe NRK avviser.