Malthe-Sørenssen møtte ikke til rettssaken

Den bedrageritiltalte journalisten og privatetterforskeren Geir Selvik Malthe-Sørenssen møtte ikke da rettssaken mot ham skulle starte torsdag morgen.

Malthe-Sørenssen (53) er tiltalt for bedragerier for nesten syv millioner kroner, samt fire tilfeller av dokumentforfalskning. Han ble i en reportasjeserie i VG kjent for å ha fabrikkert opplysninger i blant annet Treholt-saken.

Torsdag var han imidlertid ikke til stede i Oslo tingrett.

Førstestatsadvokat Håvard Kampen sier til NTB at ettersom forholdene 53-åringen er tiltalt for, har en strafferamme på over ett år, er det slik at tiltalte må møte for at saken skal kunne gjennomføres.

Torsdag formiddag er det foreløpig uvisst hva som skjer videre.

De to første dagene av rettssaken, torsdag og fredag, var satt av til Malthe-Sørenssens egen forklaring.

Kampen sier at påtalemyndigheten vil be om at saken starter fredag.

Geir Selvik Malthe-Sørenssen byttet navn i fjor. Bakgrunnen skal ha vært trusler fra kriminelle.

