Polititopper slakter politireformen: Oslo-politiet har ikke kraft til gjengbekjempelse

Oslo-politiet har gjort en tabbe, som har gjort det vanskeligere å hamle opp med de aller tyngste, kriminelle miljøene i landet, mener visepolitimester Einar Aas og tidligere sjef for Spesielle operasjoner, Torstein Holand.

De ser på nedleggelsen av Seksjon for organisert kriminalitet (Org.krim) som en tabbe for gjengbekjempelsen i hovedstaden.

Mens politimester Hans Sverre Sjøvold etterlyser millionbevilgninger for å håndtere gjengkriminalitet , peker visepolitimester Einar Aas på organiseringen av politiet som en hovedutfordring.

Han er svært kritisk til at Org.krim, som han selv ledet frem til 2017, nå er nedlagt som egen avdeling.

– Org.krim var en kraftfull avdeling bygget opp over år, faktisk tiår, og tilpasset den tyngste kriminaliteten i Oslo og på det sentrale Østlandet, sier Aas, som i dag jobber som politirådgiver i East Africa Standby Force i Nairobi.

Også tidligere sjef for Spesielle operasjoner i Oslo-politiet, Torstein Holand, er sterkt kritisk:

– Nedleggelsen av Org.krim-seksjonen vil få konsekvenser ikke bare for Oslo, men også for resten av landet. Kompetansen som er opparbeidet her vil forvitre, og nøkkelpersonell vil slutte. Over tid vil man tape stort, sier Holand, som gikk av med pensjon i fjor.

Einar Aas mener org.krim representerte høy kompetanse, stor kapasitet og fleksibilitet til å prioritere og håndtere de aller tyngste sakene.

– Jeg mener at noe er gått tapt, fortsetter han.

På spørsmål om politiet er riktig rigget for å håndtere gjengkriminaliteten på Holmlia, svarer Aas:

– Det vil jeg nødig kommentere, utover at det nok kan diskuteres.

– Hva kunne du selv gjort bedre?

– Ideelt sett skulle vi lagt større trykk på dette miljøet tidligere, men det løp andre, omfattende operasjoner som jeg valgte å fullføre. På nyåret i 2017 iverksatte vi innsats på Holmlia.

Slår tilbake

Org.krim ble lagt ned i mai i fjor, samtidig som Grete Lien Metlid ble sjef for den nye, store avdelingen: Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE).

Metlid erkjenner en forverring i gjengmiljøet på Holmlia, men avviser at nedleggelsen av orgkrim har skadet deres evne til å hamle opp med gjengmiljøene.

– Er du enig i at dere har mistet kraften?

– Nei, det er jeg ikke. Vi har vært ett år i ny organisasjon, og de går egentlig nå ut og kritiserer de områdene de selv har hatt ansvaret for, og forhold som i stor grad vokste frem på deres vakt. Tvert imot viser vel dette at tidligere organisering ikke var god nok for å løse mange av de utfordringene vi står i, sier Metlid til VG.

Torstein Holand mener at politiet i dag konsentrerer seg for mye om det reaktive i gjengbekjempelsen.

– De går inn i konfliktene først når noe har skjedd. Vi arbeidet for å stanse konfliktene før de hadde oppstått. Vi var så tett oppå dem at vi klarte å få informasjon, så vi kunne avverge og forebygge. Plutselig sto vi på døren deres. De skulle ha en innebygd frykt for oss. I dag er problemet at politiet ikke vet. Og gjengene vet at politiet ikke vet.

– Du ledet Spesielle Operasjoner i fem år: Er det noe du kunne gjort annerledes?

– Egentlig ikke. Bortsett fra at jeg skulle stått på enda hardere for å få beholde den styrken jeg hadde da jeg overtok i 2012.

Varslet i 2015

Før jul 2015 advarte Torstein Holand tidligere visepolitimester Gro Smogeli og Einar Aas om den eskalerende situasjonen under en presentasjon på politihuset på Grønland.

– Jeg så at det begynte å bikke på Holmlia. Utover i 2016 mistet vi mer og mer oversikt og kontroll, sier han.

Både Smogeli og Aas bekrefter Holands fremstilling overfor VG. Ifølge Holand ble advarselen videreformidlet til både politimester Hans Sverre Sjøvold og riksadvokaten.

I årsrapporten til Seksjon for organisert kriminalitet fra 2016, som VG har fått innsyn i, uttrykkes det bekymring for nedleggelsen av avdelingen:

«Prosjekt Nytt Politidistrikt har krevd mye fokus, mange arbeidstimer, skapt mye frustrasjon og uro som har gått utover produksjonen ved avsnittet.»

– Uenig

Metlid sier at Oslo politidistrikt har utfordringer på kapasitet og ressurser på mange områder – men at dette var krevende også før FFE ble opprettet.

– Holand mener at politiet er blitt for reaksjonære, at de først dukker opp når kriminaliteten allerede er skjedd. Er du enig?

– Nei, jeg er uenig i hans analyser og han fremstår for meg som ikke svært oppdatert. Vi har hatt flere proaktive saker det siste året enn da han sluttet som leder for Spesielle operasjoner, så dette får stå for hans regning.

– Mens gjengen vokste seg sterkere, har det vært stor omstilling i en av enhetene som har ansvaret for å bekjempe dem – har det påvirket politiets evne til å redusere Young Bloods?

– Gjengen har vokst frem over mange år og hoveddelen var før omorganiseringen i politiet. Vi har hatt et veldig fokus på gjenger og kriminelle nettverk, også dette miljøet, i nettopp perioden etter sammenslåingene, sier Metlid.

Hun vedgår samtidig at alle store omstillinger vil påvirke arbeidet som gjøres i en avdeling, men hevder de har jobbet veldig målrettet mot gjengmiljøet på Holmlia.

– Det krever imidlertid innsats over tid for å bekjempe kriminelle miljøer, når de tross alt har blitt etablert – og vår innsats handler også om å forhindre at andre miljøer vokser frem, sier Metlid.

– Jeg mener dagens organisering legger bedre til rette for å jobbe mer helhetlig og kunnskapsstyrt.

Konfrontert med Metlids uttalelser om at mye har skjedd på deres vakt, svarer Torstein Holand:

– I mitt hode er det Metlid sier tullball. Jeg kjenner meg ikke igjen i det.

– Det er riktig at problemene på Holmlia startet på min vakt. Og vi jobbet hardt for å stoppe det. Men hvor mange ganger er folk forsøkt drept på Holmlia det siste året, etter at den at den nye organisasjonen hennes ble opprettet? Det var akkurat dette jeg advarte politimesteren mot – helt fra 2015, sier Holand.