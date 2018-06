Folket sa nei til «Norges rareste kommune»

Publisert: 12.06.18 00:10 Oppdatert: 12.06.18 00:21

INNENRIKS 2018-06-11T22:10:11Z

60,4 % stemte nei til kommunesammenslåing med Flora. Det viser resultatene etter folkeavstemningen i Vågsøy kommune mandag.

Innbyggerne i Vågsøy stemte i dag nei til sammenslåingen med Flora og det som mange har kalt Norges desidert rareste kommune - sett fra et geografisk ståsted.

Nye Kinn kommune blir nemlig liggende splittet i to deler nord og sør for Bremanger kommune etter sammenslåingen i 2020. Mellom Vågsøy og Floras administrasjonssentre tar det ifølge Google 2 timer og 15 minutter i bil, gjennom Bremanger kommune, som ikke skal være med på sammenslåingen.

Stortingets avgjørelse om sammenslåing har skapt sterke reaksjoner i lokalbefolkningen i den lille kommunen. Så sterke at lokalpolitikerne sa ja til folkeavstemning.

Resultatene som kom inn ved 23-tiden tirsdag, viser en klar seier til befolkningen som er i mot sammenslåingen; 60,4 % stemte nei, 36,8 % stemte ja, 1,7 & stemte vet ikke og 1,1 % stemte blankt. Valgdeltagelsen var på 56.6 prosent.

«Knusende seier»

En som har vært sterkt i mot Stortingets avgjørelse, er Geir Ove Refvik, som bor i Måløy i Vågsøy kommune. Han er, ikke overraskende nok, svært fornøyd med resultatet.

– Jeg hadde tippet at vi vant valget med mellom 55–58 %, så det ble det jeg vil kalle en knusende seier, sier han på telefon til VG.

Førstkommende torsdag skal kommunestyret drøfte utfallet av folkeavstemningen.

– Jeg håper kommunestyret nå ber Stortinget om å reversere sin avgjørelse. Et vedtak er kun gyldig til et nytt vedtak er vedtatt, sier han.

At Stortinget kommer til å reversere avgjørelsen sin, er dog lite sannsynlig om man ser på utfallet av folkeavstemningen i Finnmark . Her stemte hele 87 prosent nei til sammenslåingen med Troms, uten at stortingsrepresentantene har gått tilbake på sin avgjørelse.

– Stortinget har vedtatt sammenslåing av Troms og Finnmark både i denne og forrige stortingsperiode. Motstanden var godt kjent for Stortinget da de behandlet regionreformen og gjorde sine vedtak. Regjeringen må selvsagt forholde seg til Stortingets beslutning. Det må også Troms og Finnmark. Vi har ikke et politisk system der lokale folkeavstemninger overprøver stortingsvedtak, skrev kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) til VG etter avstemningen i mai.