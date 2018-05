Overproduksjon av svinekjøtt gjør at partene bak jordbruksavtalen skal utrede en mulig ordning for å kjøpe ut bønder. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Svinebønder kan få betalt for å avvikle driften

NTB

Publisert: 28.05.18 07:41

Overproduksjon av svinekjøtt gjør at en mulig ordning hvor bøndene får betalt for å avvikle driften, skal utredes.

Partene bak jordbruksavtalen er enige om å utrede en mulig ordning for å kjøpe ut svinebønder. Bakgrunnen er at prognosene viser en overproduksjon på 4.300 tonn svinekjøtt i 2018, noe som vil gi bøndene store tap. Det skriver Nationen .

– Det er viktig for jordbruket å skape enighet om ordningen. Partene ser likt på utfordringene i markedet. Jordbruket er opptatt av å komme et steg videre slik at svineprodusentene kan hente ut sin del av inntektene i markedet, sier leder i Norges Bondelag , Lars Petter Bartnes.

Sist gang en slik ordning ble tatt i bruk for rundt 18 år siden, ble 7.100 purker fra rundt 600 bønder kjøpt ut, finansiert med en omsetningsavgift betalt kollektivt av bøndene.

Ordningen ble også foreslått i 2013, men den ble stoppet av daværende landsbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Det er helt galt å betale folk for ikke å gjøre noe. Bøndene får gjøre som i andre markeder, sette ned prisen for å få solgt mer. Ellers får de slutte, sa Listhaug til Dagens Næringsliv den gang.

Utredningen skal være ferdig før 1. september, og de aktuelle endringene kan tre i kraft fra 1. januar neste år.