BEKYMRET: Arne Larsen sier han fikk brannsår på hendene etter at han kastet den eksploderte Samsung-telefonen ut av soverommet på hytta. Foto: Arne Larsen

Samsung S5 Galaxy eksploderte på hytta: – Hvis vi ikke hadde vært hjemme, hadde hele hytta brent ned

Publisert: 02.04.18 16:31

Arne Larsen (43) og familien fikk seg et støkk da datterens mobiltelefon plutselig eksploderte etter å ha ligget til lading.

Onsdag i påskeuka var familien Larsen på hytta i Sunndal i Indre Nordmøre.

Mens familien var ute noen timer hadde datterens mobiltelefon ligget til lading inne på et av hyttas soverom.

Da familien kom tilbake, tok de mobiltelefonen ut av kontakten. 15 minutter senere smalt det inne i hytta:













1 av 5 SKUMMELT: Mobilbatteriet ble en ballong, eksploderte og brant seg fast i gulvet. Arne Larsen

Svart røyk

– Plutselig hørte jeg et skikkelig smell og så kom det svart røyk. Eksplosjonen skjedde 20 centimeter fra hodet til sønnen min og meg. Mobilen lå i tre deler, sier familiefaren Arne Larsen (43) til VG.

Nå vil han advare andre om farene med mobiltelefonbatterier som kan ta fyr.

Han fikk raskt sønnen ut av rommet.

Da Larsen kom tilbake, var sengen blitt svart og svidd. Han forteller at han fikk mobilen ut av sengen slik at det ikke skulle brenne.

Både sengen og nattbordet fikk svimerker, og det var røyk inne i rommet, ifølge Larsen.

Fikk seg en støkk

– Jeg brant meg på hendene da jeg kastet mobilen ut av vinduet, sier han og fortsetter:

– Det som er skremmende er varmeutviklingen. Hvis vi ikke hadde vært hjemme, hadde hele hytta brent ned. Det hadde vært en skikkelig ille påske, sier Larsen.

Han forteller at ungene fikk seg en støkk av hendelsen:

– De har nå begynt å passe på når de lader mobilen, sier han.

Han forteller videre at han nå er bekymret fordi familien til sammen eier tre Samsung -TV-er og fire Samsung-telefoner.

Samsung beklager

I en e-post til VG bekrefter Samsung at de har fått en henvendelse fra Larsen om hendelsen:

– Vi bekrefter å ha mottatt en henvendelse om dette tilfellet. Vi beklager de ulempene dette medfører for den berørte kunden. Samsung tar slike hendelser på det største alvor, og jobber kontinuerlig for at våre produkter skal være sikre å bruke. Når vi mottar den aktuelle telefonen kommer vi til å undersøke den nærmere for å finne årsaken til problemet, skriver PR-manager Hanna Brenner i Samsung Nordic.

