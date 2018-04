OVERTENT: Brannvesenet jobbet søndag kveld med å forsøke å slukke brannen i hytta i Son. Brannen startet etter at en hund skal ha veltet en grill. Foto: Mattias Mellquist/Vestby Avis

Hund veltet grill - storbrann i hytte

Publisert: 01.04.18 23:22 Oppdatert: 02.04.18 01:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-01T21:22:33Z

Brannvesenet rykket søndag kveld ut etter at de fikk inn melding om en hyttebrann i Son i Akershus.

– Noen har grillet på stedet. Når de var borte fra grillen i en kort periode, skal en hund ha veltet den, sier operasjonsleder Kristian Loraas i Øst politidistrikt til VG.

Han opplyser at det er snakk om full overtenning, men skadeomfanget på huset er uklart. Det skal ikke være meldt om personskader.

I tillegg skal en propankanne ha gått i luften, noe som ifølge Loraas bidro til at brannen raskt spredde seg.

Politiet kjenner ikke til hvor mange personer som var til stede, skriver Fredriksstad Blad.

Stort skadeomfang

I 23-tiden søndag kveld pågår slukningsarbeidet fortsatt. I 01-tiden opplyser operasjonsleder Gisle Sveen til VG at det er et stort skadeomfang og at brannvesenet drev etterslukking etter at politiet hadde forlatt stedet.

– Det er nå et sperret åsted, og så blir det opp til Follo politistasjon om det skal etterforskes. Sak er opprettet, sier han.

Til Vestby Avis sa vaktleder Ole-Martin Isebakke i Alarmsentral Brann Øst at de var på stedet med full styrke.

– Det vil si to mannskapsbiler og to tankbiler, sa han da.

Fredriksstad Blad skriver at brannvesenet har fått hjelp av en tankbil fra Korsegården og Follo Brannvesen i slukningsarbeidet.

Denne artikkelen handler om Brann