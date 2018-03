ENKEN: Her er svaneenken og svaneungene til knopsvanen «Havnesjefen» som ble avlivet. Bildet er tatt i august. Foto: Tor Erik H. Mathiesen/VG

Svaner strømmer til Os etter «Havnesjefens» død

NTB

Publisert: 30.03.18 05:26

INNENRIKS 2018-03-30

Norges mest omtalte svane, «Havnesjefen», har etterlatt seg et maktvakuum i havnen i Os. Etter at han ble avlivet, har opp mot 50 svaner strømmet til stedet.

– At «Havnesjefen» nå er borte har nok mye å si for at dette har skjedd. Tidligere har man ikke sett slike ansamlinger på dette stedet, fordi han har jaget dem vekk, sier svane-entusiast Sølvi Bugge til Bergensavisen .

«Havnesjefen» var kjent for å være aggressiv og for å angripe mennesker. Dermed er maktbalansen endret etter hans død, og enkefruen hans måtte til slutt forlate området i vinter.

– Mange inntrengere har kjempet mot henne om reviret og plassen hennes i Os havn helt siden «Havnesjefen» ble avlivet, sier Bugge.

Etter at også enkefruen forsvant, har tilstrømmingen økt ytterligere. På det meste har det vært over 50 knoppsvaner i flokken, ifølge biolog Arvid Breistøl.

«Havnesjefen» ble avlivet i august i fjor etter en langvarig strid om hvilken skjebne han skulle få. Bugge mener kjendissvanens oppførsel skyldtes at folk plaget ham, og hun håper at nye innflyttere får være i fred.

– Jeg har sett folk være stygge mot «Havnesjefen» mange ganger, og ofte så bare folk på uten å foreta seg noe. Vi må bli flinkere dersom et nytt par slår seg ned. Ser man noen som plager dem, så ta den telefonen til politiet, sier Bugge til avisen.

Fjorårets strid om «Havnesjefen» vekket sterke følelser, og Os-ordfører Laila Reinertsen fikk blant annet drapstrusler. Den endelige avgjørelsen om avlivning ble tatt etter flere meldinger om nye angrep på mennesker i løpet av sommeren.

