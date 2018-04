Her kjører et FLIRT tog inn på Drammen stasjon. Foto: Jan Ovind

Jernbanedirektoratet vil utsette togutbygging på Østlandet i flere år

Publisert: 09.04.18 12:58 Oppdatert: 09.04.18 13:35

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-09T10:58:40Z

Politikerne lovte innbyggerne i Tønsberg, Hamar og Fredrikstad dobbeltspor innen 2024. Nå vil Jernbanedirektoratet utsette det – og store deler av Intercity-utbyggingen på Østlandet.

Jernbanedirektoratet sender nå en plan for togutbyggingen på Østlandet ut på høring. Konklusjonen deres er at Intercity-utbyggingen bør utsettes i flere år – så pendlerne på Østlandet må smøre seg med tålmodighet.

Dette er strekningene som rammes:

Bane Nor kom i februar med sine anbefalinger til hvordan togutbyggingen på Østlandet burde løses. Hamar, Tønsberg, Fredrikstad og Hønefoss skulle ifølge Stortingets vedtak alle få raskere togforbindelse til Oslo innen 2024.

Bane Nor har imidlertid kalt tidsplanen politikerne la opp til for «helt irrasjonell». Og jernbanedirektoratet understreker nå at de har valgt å følge de fleste anbefalingene fra Bane Nor.

Se tidspunktene for ditt område

Jernbanedirektoratet vil altså følge de fleste av anbefalingene som Bane Nor kommer med til utsettelser:

Billigere – ikke like raskt

Da Nasjonal Transportplan (NTP) ble lagt frem i fjor, la politikerne opp til at mange strekninger skulle bygges ut samtidig. Det meste skulle være ferdig før 2026. Det er det Bane Nor mener blir vanskelig.

Det fordi det vil legge press på anleggsmarkedet, som får mange tilbud samtidig, og prisene vil presses opp. I tillegg blir det buss på tog på mange strekninger samtidig og Bane Nor påpeker at selv å skaffe nok busser kan bli utfordrende.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik mener det er mye fornuft i å utsette noen år hvis det gir mye billigere pris.

– Jeg synes vi har et litt for godt eksempel borti gaten her, der tidspunkt var viktigere enn pris, sier Slotsvik til VG, og viser til millionsprekkene på Stortinget.

Dette skjer nå

Jernbanedirektoratet har sett på Bane Nor sine innspill og lagt frem sitt forslag . Det sendes nå ut på høring til slutten av juni – så de kan få innspill på planen.

I handlingsprogrammet for jernbanesektoren 2018–2029, forskyves byggestart på Ringeriksbanen.

– For å få prosjektet realisert innenfor de økonomiske rammene i NTP 2018-2029, er byggestart forskjøvet fra 2021 til 2022. Ved høyere rammer over statsbudsjettet er det mulig med byggestart i 2021, heter det i en pressemelding fra Direktoratet.

Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss forventes tatt i bruk i 2029.