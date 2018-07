FANT KIM WALL: Her fra søket etter den svenske journalisten i Køgebukten utenfor København i 2017. Politiet vurderer nå å sette inn de samme likhundene i søket i Øksnes. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Savnetsaken i Øksnes: Vurderer svenske likhunder – de samme som fant Kim Wall

Tone M. Sørensen/Vesterålen Online

Publisert: 05.07.18 20:20 Oppdatert: 05.07.18 20:36

INNENRIKS 2018-07-05T18:20:38Z

Politiet vurderer å benytte de svenske likhundene som ble brukt under søket etter Kim Wall i Danmark. De spesialtrente hundene er i stand til å markere duftspor av lik som ligger under vann.

Onsdag ettermiddag avsluttet politiet søket med ROV og sonar som ble utført fra katamaranen «Brennsund» i letingen etter Truls Henrik Johansen (23).

Søket har siden mandag vært konsentrert i området øst for Børøya der hunder fra organisasjonen Norske redningshunder markerte menneskefert etter å ha gjennomført søk fra småbåt.

Ifølge politiets innsatsleder Jørn Karlsen skal man onsdag neste uke ha et møte der det avgjøres hva slags ressurser som skal benyttes videre. Søkene er nå satt i bero. Både flere strandsøk og bruk av spesialtrente hunder er aktuelle metoder, ifølge politiet.

– Alt er aktuelt

De svenske likhundene har vært benyttet flere ganger i Norge i savnetsaker. De to hundene med den spesielle utdannelsen regnes som de beste i Norden, og holder til i Göteborg i Sverige.

Faren til savnede Truls : - Det hele er mystisk

I 2007 ble en av de svenske likhundene brukt for å finne en savnet fisker som omkom på Unkervatnet i Hattfjelldal. Også i flere andre forsvinningssaker her til lands har disse hundene vært brukt. Ifølge Bergens Tidende har Kripos lenge hatt et ønske om at politiet i Norge skal få egne spesialtrente hunder.

I søkene etter den svenske journalisten Kim Wall , som skjedde på havet, ble også de to likhundene brukt. Sjefetterforsker Jens Møller Jensen i Københavns politi uttalte da at ingen hadde trodd at duftspor kunne bære så langt.

De svenske likhundene markerte 1000 meter unna Kim Wall, duftspor som førte til at politiet senere fant hodet til Wall i sjøen.

– Er det aktuelt å hente inn de svenske likhundene i søket?

– Alt er aktuelt. Vi ser ikke begrensninger i å finne han. Vi er opptatt av å finne det optimale verktøyet vi kan bruke for å finne han. Det er det vi driver og kartlegger, hva er det beste vi kan bruke for å finne han, sier Karlsen.

– Det finnes ikke slike hunder i Norge, hvis det er en slik ressurs som brukes, så må vi ut av landet, sier han.

To av tre løslatt

Torsdag ble to av de tre siktede mennene, en 27-åring og en 38-åring, løslatt fra varetekt . De er siktet for å ha forlatt en person i hjelpesløs tilstand.

– Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse når det gjelder de to. Siktelsen er ikke endret, sier politiadvokat Kay Rønning-Nyvold.

Den tredje mannen er 35 år gammel og sitter i varetekt med brev- og besøksforbud fram til 19. juli. Han er siktet for uaktsomt drap.

– Vi ser mulighetene, ikke begrensninger

Møtet onsdag er internt i politiet.

– Møtet handler om søk, etterforskning og staben som administrerer dette søket etter antatt omkommet. Det er også på politidistriktsnivå folk som jobber taktisk med etterforskning og søk. Det er viktig å få fram at det er slik at vi ser mulighetene, ikke begrensningene, sier han.

– Vi ser mulighetene for å finne Truls, det er det vi jobber med alle sammen, sier Karlsen.

– Så det er slik at dere vurderer den ressursen med de svenske hundene?

– Alt som kan være med å finne Truls er interessant, også de. Avgjørelsen tas på onsdag. Det er jeg som har ansvaret, og jeg er enda optimist og tror absolutt vi skal klare å komme i havn og finne Truls. Det tror jeg og det kjenner jeg på at det er det som er motivasjonen, sier Jørn Karlsen.

– Det som blir satt i verk utover i neste uke, det vi gjør, det er for å finne han. Og det jobbes mye for å skaffe mest mulig opplysninger, sier han.

Over i ny fase

– Hva er årsaken til at det ikke er noe søk nå?

– Ikke annet enn at når vi setter i gang søk, så må vi gjøre en kvalitetssikring av de søkene vi gjør. Dette koster penger. Vi må ha en hensikt, et formål og en intensjon med søkene. Tidlig i en sak når noen faller på havet, tar vi ut alt av ressurser, Seaking og Kystvakt, i håp om at personen skal bli funnet i live, sier Karlsen.

Søket er nå over i en fase der det er behov for å analysere innsatsen som er gjort.

– På ett eller annet tidspunkt skjønner man at det ikke er mulig å finne noen i live. Nå bruker vi alle muligheter for å finne ut hva vi kan gjøre videre. Vi kan ikke lete på måfå, vi må ha en plan for hvor vi leter, sier innsatslederen.

Han legger til at politiets hovedprioritet er å finne den savnede mannen , dernest å finne ut hva som har skjedd.

– Min jobb er å finne Truls. Det er en kjempemotivasjon og engasjement for å finne Truls, ikke bare for at det betyr mye for oss, men fordi det betyr mye for lokalsamfunnet i Øksnes, sier han.