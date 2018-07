ETTERSLUKNING: Like før klokken 06.00 tirsdag morgen, sier brannvesenet at de er i en etterslukningsfase, men at det fortsatt brenner godt. Foto: Freddie Larsen

Mann pågrepet i forbindelse med brann på Mysen

Publisert: 17.07.18 12:40 Oppdatert: 17.07.18 12:51

Politiet i Øst pågrep tirsdag formiddag en mann i 40 årene, mistenkt for ildspåsettelse i et kombinert bolig- og næringsbygg på Mysen

Politiet i Øst fikk melding klokken 03.15 natt til tirsdag om brann i et kombinert bolig- og næringsbygg på Mysen.

Til sammen ble tolv personer evakuert. Åtte beboere, samt fire fra nabobygget. En person ble brakt inn til legevakten for en sjekk for mulige røykskader.

Tirsdag formiddag ble en mann i 40-årene pågrepet, mistenkt for ildspåsettelse.

– Vi er inne i en tidlig fase av etterforskningen og vi ønsker ikke å gi ytterligere opplysninger på nåværende tidspunkt, opplyser politiadvokat Anne Utaker Langseth i en pressemelding.

Komplisert slukningsjobb

Brannvesenet fikk melding om brannen litt over 03 og har fem mannskapsbiler fra fire ulike stasjoner og lift på stedet.

Rett over 05 melder politiet at én beboer er kjørt legevakten etter å ha fått i seg røyk. De skriver også at et klubbhus er åpnet som et tilbud til de evakuerte.

Like før 06 sier brannvesenet at de er i en etterslukningsfase, men at det fortsatt brenner godt.

– Vi har kontroll og det er ikke spredningsfare, men det er en komplisert slukningsjobb, sier vaktleder for Øst 110-sentral, Owe Gulbrandsen.