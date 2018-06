ÅSTEDET: Ifølge vitner, hadde drapsofferet (54) gjemt unna flere hundre tusen kroner under en vask i huset sitt. Politiet mener den drapssiktede 41-åringen kom til Norge for å få tak i disse pengene. Foto: TORE KRISTIANSEN

Drapssiktet (41): Stakk av fra Norge med offerets penger

Publisert: 20.06.18 13:08

2018-06-20

Politiet mener den drapssiktede mannen (41) drepte en tyrkisk familiefar (54) på Hellerud i Oslo i fjor sommer – før han stakk av fra Norge med vel 300.000 kroner av offerets penger.

Ifølge VGs opplysninger, sitter politiet på vitneopplysninger om at den 54 år gamle familiefaren hadde gjemt flere hundre tusen kroner i kontanter i boligen på Hellerud.

Politiet fant imidlertid ingen store pengesummer i sine undersøkelser av offerets bolig, men mener likevel at siktede tok dem med seg, får VG opplyst.

Da 41-åringen stakk fra Norge i en lånt bil, kjørte han gjennom Sverige og videre med båt til Finland.

Ifølge VGs opplysninger ble bilen stoppet i en rutinekontroll hos finske tollmyndigheter. Da fant tollerne totalt 300.000 kroner i 500-lapper. Disse pengene knyttes til offeret i Oslo og antas å være motivet i drapssaken.

– Jeg ønsker ikke å kommentere detaljer fra etterforskningen. Saken er sendt til statsadvokaten for påtaleavgjørelse, sier politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt til VG.

Medsiktet mann (55): Formålet med Norge-turen var penger

Ni dager etter drapet, ble 41-åringen pågrepet i Bulgaria. I samme periode ble også en finsk mann (55) tatt av politiet i Finland.

Den 55 år gamle finnen var med på turen til og fra Norge. I politiavhør har 55-åringen blant annet forklart at formålet med turen til Norge var å hente penger, får VG opplyst.

Både 55-åringen og den medsiktede 41-åringen har forklart til politiet at 55-åringen satt og ventet i bilen utenfor åstedet da de var innom der. Den finske statsborgeren er nå løslatt fra varetekt.

– Vi har gjennomført en svært grundig etterforskning av saken. Gjennom etterforskning er mistanken mot den ene av de siktede styrket, mens mistanken mot den andre siktede er svekket. Sistnevnte er derfor løslatt fra varetekt, sier Henriksbø.

Mystisk forsvinning i Estland

I løpet av de siste månedene har politiet i Estland vært i kontakt med politiet i Oslo. Bakgrunnen for kontakten skyldes en flere år gammel forsvinningssak som har blitt åpnet som en drapssak:

Den drapssiktede 41-åringen er nå mistenkt for å ha drept en forretningspartner som forsvant under mystiske omstendigheter. Politiet i Estland antar at forretningspartneren er død.

– Siktede er avhørt av estisk politi i Norge, og vi har innhentet noe dokumentasjon knyttet til denne etterforskningen mot ham. Vi tenker at den saken vil være relevant informasjon under en eventuell hovedforhandling i drapssaken i Norge, sier politiadvokaten.

VG har foreløpig ikke fått kontakt med den drapssiktede 41-åringens forsvarer, advokat Øystein Storrvik. 41-åringen har hele tiden nektet straffskyld for drap.