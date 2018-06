PENGESEKKEN: Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) vil ikke love at Oslopolitiet får videreført ekstramidlene til Oslo sør i 2019, selv om politimesteren mener de vil få problemer uten dem. Foto: Hallgeir Vågenes

Politiet ber om mer penger etter gjeng-avsløring - regjeringen vil ikke love mer

Politimesteren i Oslo ber om millionbevilgninger for å hamle opp med gjengutfordringene i Oslo øst. Han får imidlertid ingen løfter fra Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Politimesteren i Oslo sa denne uken at deres forsøk på å få kontroll på det harde gjengmiljøet på Holmlia går utover polititilbudet i andre problemmiljøet i hovedstaden. De har måttet kutte i politipatruljene i Oslo sentrum og på vestkanten .

Politimester Hans Sverre Sjøvold sier de trenger millionbevilgninger for å levere i hovedstaden – og får problemer hvis ekstramidlene for 2018 ikke videreføres.

Alarmen fra politimesteren blir ikke møtt med noen lovnader fra regjeringen. Wara vil ikke love Oslopolitiet mer penger – og påpeker heller at de har mer penger enn noen gang før.

– Kan du som justisminister leve med at Oslopolitiet har et budsjett som de mener er så stramt at de må kutte på tilbudet i sentrum og vest?

– Oslo politidistrikt har fått tildelt midler til 80 nye stillinger i 2018, i tillegg til en særskilt bevilgning på 30 millioner kroner til Oslo sør. Jeg har tillit til at distriktet disponerer ressursene på en best mulig måte, skriver Wara, som kun hadde kapasitet til å svare på spørsmålene på e-post.

Ingen lovnader i Wara-svar

Oslopolitiet fikk i 2018 en ekstrabevilgning på 30 millioner kroner for å hamle opp med utfordringene i Oslo sør. Wara ville på søndag ikke love en videreføring av disse midlene .

Det vil han fortsatt ikke – selv om politimesteren påpeker at de er avhengig av den bevilgningen for å holde trykket mot gjengene oppe på Holmlia.

– Hva vil du gjøre med at Oslo-politiet mener ressurssituasjonen i distriktet er svært krevende?

– Oslo politidistrikt har aldri hatt så mye ressurser som det de har nå. Jeg lytter til innspillene fra Oslo politidistrikt om behovet for økte ressurser. Dette vil jeg ta med meg inn i fastsettelsen av statsbudsjettet for 2019, svarer Wara i en e-post.

Tillit til at de disponerer ressursene «på best mulig måte»

– Politimesteren legger ikke skjul på at de får et problem hvis disse pengene ikke videreføres. Kan du likevel love en videreføring?

– Dette er en del av den pågående budsjettbehandlingen, så dette må vi komme tilbake til. Oslopolitiet vil få ressursen, svarer Wara.

– Politimesteren sier ressurssituasjonen er svært krevende. Hva vil du gjøre for å sikre at Oslo-politiet ikke må kutte på tilbudet i sentrum og vest?

– Oslo politidistrikt har aldri hatt så mye ressurser som det de har nå. Oslo-politiet har fått tildelt midler til rundt 400 nye årsverk siden 2013, inkludert midler til 80 nye årsverk i 2018. Jeg har tillit til at politimesteren i Oslo politidistrikt disponerer ressursene på best mulig måte, skriver justisministeren i e-posten til VG.

