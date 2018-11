AKSJON: Høsten 2018 har det vært flere store bompengedemonstrasjoner i Norge. Her går demonstranter gjennom Fredrikstad i en markering mot bomringen der i september. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NAF legger bompengepress på Frp: – Grensen er nådd

NAF går hardt ut mot Frp og mener de i regjeringsforhandlingene må bevise at de står for løftet om å fjerne alle bompenger.

– Den unnskyldningen med at man ikke har flertall og ikke har kunnet gjort noe med det, går ikke en gang til, sier administrerende direktør i NAF Stig Skjøstad til VG.

KrF vil inn i regjering og det kan for første gang gjøre Erna Solbergs regjering til en flertallsregjering. Da Frp kom til makten med Høyre i 2013 var det 170 bomstasjoner i Norge. I november i år hadde det steget til 245.

NAF mener regjeringsforhandlingene nå er Frps siste sjanse til å vise sine velgere at de står ved sine bomløfter. Frp lovte før de kom i regjering i 2013 at de skulle fjerne bompenger.

Men bompengenivået er nå historisk høyt.

– Bompengetrykket for folk flest må ned. De siste månedene tror jeg vi alle har sett hvordan det brer seg en frustrasjonsbølge over det ganske land, og at grensen for hva folk kan håndtere i hverdagsøkonomien er nådd, sier Skjøstad.

– Folk er frustrerte

– Hvordan blir det annerledes med en flertallsregjering?

– Fordelen med en flertallsregjering er at når regjeringspartiene enige, blir det sånn. Bestemmer regjeringen seg for å bevilge mer penger til utbygging av vei- og kollektivtrafikk for å få mindre bompenger, blir det vedtatt i Stortinget.

NAF mener staten må inn med en mye større andel enn 50 prosent av store kollektivutbygginger for å lette bompengetrykket.

I 2017 fikk staten inn 10,8 milliarder kroner i bompenger fra bilistene. Da Frp kom i regjering i 2013 var det 9,3 milliarder (prisjustert).

– Vi har gitt klare signaler og folk der ute gjør det samme. Folk er frustrerte over at hverdagsreisen til og fra jobb og fritidsaktiviteter er for dyr, den smerteterskelen er passert, sier Skjøstad.

Sier de skal prøve

Frp-leder Siv Jensen viser til samferdselsminister Jon Georg Dale, som ikke svare på om bompenger er på topp tre-listen av krav Frp går inn i forhandlingene med.

– Vil dere få større muligheter til å få gjennom dette nå som det blir en flertallsregjering?

– Ja, jeg håper at vi for eksempel på den ordningen vi har fått innført med bompengerabatten, som i dag bevilges en halv milliard, for eksempel er blant ordningene vi kan sikre som varige. Så må vi sørge for nye gjennomslag også på bompengeområdet, sier Dale til VG.

– Da er det en av kjernesakene dere går inn i forhandlingene med?

– Det er til syvende og sist partiledelsen som forhandler, men jeg er sikker på at både de og alle andre som har gått til valg for Frp mener det er en av våre viktigste saker, svarer samferdselsministeren.

– Er det topp tre?

– Det rangerer ikke jeg, det gjør partiledelsen, svarer Dale.

Dale ber NAF slutte å gå etter Frp og heller gå etter de partiene som vil beholde bompenger. Frp er partiet som lovte å fjerne bompenger, men etter fem år med Frp-samferdselsminister er bompengenivået historisk høyt.

– Kan du leve med det?

– Ja, vi bygger vei som aldri før og bompengeandelen går ned. Det skyldes at vi har lavere bompengeprosent i hvert enkelt prosjekt, svarer samferdselsministeren.