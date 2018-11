STO FREM: Kvinnen ventet fem år med å anmelde mannen hun mener voldtok henne hjemme i 2012. Foto: Jørgen Braastad

Tanja-saken: «Jeg var på jobb og så navnet hans på tiltalen. Det var som å få en knyttneve i magen».

MO I RANA (VG) Ved en tilfeldighet oppdaget politikvinnen at mannen hun mener voldtok henne i 2012, sto tiltalt for to andre voldtekter. Først da bestemte hun seg for å anmelde.

– Jeg var på jobb og så navnet hans på tiltalen. Det var som å få en knyttneve i magen. Jeg innså at jeg måtte anmelde. Flere hadde opplevd det samme, sier kvinnen fra Nord-Norge til VG.

Norge har latt seg opprøre av historien til Tanja Arntsen , som måtte kjempe mot systemet i tre år etter å ha anmeldt en voldtekt i 2015. Saken ble henlagt av statsadvokaten, før Riksadvokaten tok ut tiltale.

Gjerningsmannen ble dømt til syv år og ni måneder i Rana Tingrett for voldtekt av Tanja og sin tidligere ektefelle. Dommen er ikke rettskraftig, den ble opphevet da gjerningsmannen døde før ankesaken skulle behandles.

Politikvinne: – Jeg valgte å anmelde

Politikvinnen jobber i Helgeland, og får tilsendt alle saker som skal behandles i Rana tingrett. Saken til Tanja Arntsen ble flyttet til Mo i Rana på grunn av habilitetshensyn, derfor havnet tiltalen på kvinnens bord.

– Jeg valgte å anmelde da jeg forsto at dette var en stor sak. Her kunne jeg utgjøre en forskjell, selv om min historie aldri ville ført frem alene. Jeg husker lite fra hendelsen. Voldtektssaker er ofte ord mot ord, men når vi er flere kan mitt ord bidra til økt troverdighet, sier kvinnen til VG.

Kvinnen vitnet under rettssaken i Mo i Rana 14. desember 2017. Det var aktor Geir Fornebo som kalte henne inn som vitne.

– Mannen voldtok meg i 2012, men jeg anmeldte aldri, fortalte kvinnen i retten.

Hevder seg utsatt for en sovevoldtekt

Kvinnen kom i snakk med mannen på en sjekkeapp, fortalte hun. Det var også slik han kom i kontakt med Tanja Arntsen. De møttes i august 2012. Etter en skogstur inviterte hun ham hjem på middag. Fordi mannen kom fra en annen by, fikk han overnatte på gjesterommet, forteller kvinnen. Kvinnen hevder videre at mannen voldtok henne mens hun sov.

– Jeg har alltid vært den sterke i vennegjengen, hun som dette ikke skulle skje med. Jeg har tenkt at hendelsen ikke har traumatisert meg. Det tok lang tid før jeg kalte det voldtekt.

VG pratet med kvinnen i en pause under rettssaken. Da fortalte hun at det tok lang tid før hun klarte å akseptere hendelsen.

– Det slo meg ikke at det var en voldtekt. Det er først i dag, fem år etter, at jeg kan sette ord på det, og si at det var en voldtekt. Jeg skjønte at det ikke var greit, men jeg klarte ikke å bruke ordet voldtekt, sier kvinnen til VG.

Forsvarer: Tiltalte hevdet de ikke hadde sex

Tiltaltes forsvarer, Finn Ove Smith, forteller at kvinnen anmeldte forholdet «ved at hun tilfeldig» så at det skulle avholdes en straffesak i Mo i Rana.

– Hun valgte da å anmelde et forhold som lå flere år tilbake i tid. Han ble aldri konfrontert med anklagene før rettssaken. Han har aldri forklart seg for politiet om saken – så vidt erindres ikke forespurt om avhør heller – han forklarte seg om det i retten og bestred at det hadde vært samleie mellom dem, sier Smith.

– Han er død og saken er henlagt. Han er ved dette å anse som uskyldig i saken.

Saken ble henlagt av Statsadvokaten i Nordland 24. september 2018, som følge av at tiltalte døde.

– Fornærmedes bistandsadvokat ble underrettet om henleggelsen i brev av 1. oktober 2018, sier påtaleleder i Salten, Bjarte Walla, til VG.

– Jeg var innstilt på at min sak ville bli henlagt på bevisets stilling. Men dommen fra tingretten er en oppreisning for meg også, sier kvinnen.

– Skammen holdt meg fra å anmelde

I Rana Tingrett ble mannen dømt til å betale 170.000 kroner til Tanja og 150.000 kroner til sin tidligere ektefelle i erstatning. Selv om dommen er oppløst, står kravet om erstatning.

Politikvinnen forteller at hun har følt på skyld og skam etter hendelsen. Hun har blitt mer innesluttet, og stoler ikke like lett på fremmede.

– Jeg har alltid vært den sterke i vennegjengen, den som andre kommer til for å få råd. Jeg tenkte at mange ville stille seg spørsmålet: «Har hun gjort det? Sluppet inn en fremmed mann?» Skammen holdt meg fra å anmelde.

– Jeg har fortalt meg selv at hendelsen ikke har traumatisert meg, og det tok lang tid før jeg kalte det voldtekt.

– Politifolk er ofte de som anbefaler andre å anmelde. Hvordan opplevde du å bære på denne hemmeligheten?

– Etter at jeg begynte å jobbe i politiet kom tankene om hvor dum jeg var som tok ham med inn i huset mitt. Så dum jeg var som tok sovetabletter, og fortalte ham om det. På en måte hadde jeg latt døren stå åpen for ham. De tingene fortalte jeg meg selv. Derfor klarte jeg ikke å anmelde.

Politiet ønsker å oppfordre alle som opplever overgrep, til å anmelde, sier påtaleleder Walla:

– Selv om dette er krevende saker å etterforske så er det viktig å anmelde. Det stemmer at det noen ganger ikke er tilstrekkelig bevis til at vi kan ta ut tiltale, men det er ikke dette det samme som at det ikke har skjedd et overgrep, sier Walla.