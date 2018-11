SKUTT HJEMME: Janne Jemtland ble skutt i pannen med en Makarov-pistol natt til 29. desember i fjor. Foto: Tore Meek/NTB scanpix

Opplysninger til VG: Janne Jemtland hadde flere knekte ribbein

HAMAR (VG) Janne Jemtland skal ha hatt flere skader da hun ble funnet død i Glomma, deriblant ribbeinsbrudd, ifølge VGs opplysninger.

VG er kjent med at politiet har stilt seg spørsmål rundt hvordan hun har blitt påført disse skadene, og om de har sammenheng med det ektemannen selv har forklart om drapsnatten.

Tobarnsmor Janne Jemtland (36) ble funnet med en skuddskade midt i pannen, samt knekte ribbein ifølge VGs opplysninger.

Svein Jemtland forklarte i retten i går at han, mens kona lå skutt og bevisstløs på gårdstunet, kom til å tråkke på henne ved et uhell.

Dette skal ha skjedd mens han pakket inn tobarnsmoren i søppelsekker og byggplast.

Dette er opplysninger han skal ha gitt i avhør 15. januar.

– Jeg bruker jo stokk til vanlig, og jeg var jo ganske full. Mens jeg drev og pakket henne inn, snublet jeg og kom til å tråkke på henne. Det var et uhell, forklarte han i retten.

Vil ikke forskuttere

Statsadvokat Iris Storås vil ikke svare på hvorvidt tobarnsmoren hadde andre skader enn skuddskaden, eller hvordan disse eventuelt settes i sammenheng med Svein Jemtlands forklaring om hvordan han håndterte kroppen til Janne etter skuddet falt.

– Det vil jeg ikke kommentere, svarer hun på spørsmålene.

Svein Jemtlands forsvarer, Ida Andenæs, ønsker ikke å forskuttere rettsmedisinernes forklaring og viser til denne. De skal fortelle om deres funn i retten neste uke.

– Han har avgitt sin forklaring, og står på denne. Så får vi se hva som kommer frem senere i saken, sier hun til VG.

– Var et uhell

Statsadvokat Iris Storås spurte i retten flere detaljerte spørsmål rundt Jemtlands forklaring om at han skal ha tråkket på kona etter at hun var skutt.

– Tråkket du med et eller to bein? spurte hun.

– Med begge beina. Først med det ene, og så det andre. Jeg falt, så det var med begge.

– Hvor tråkket du på henne?

– Husker ikke helt hvor. Overkroppen, tror jeg.

– Hadde hun andre skader?

– Det var mørkt, svarte han.

Han ble ikke spurt direkte om kona kan ha hatt knekte ribbein under utspørringen.

Mener kona dyttet ham

Svein Jemtland selv har forklart at det hjemme oppsto et basketak mellom ham og kona natt til 29. desember, etter at Janne Jemtland oppdaget at ektemannen hadde opprettet en profil på datingtjenesten Tinder.

Kona skal tatt frem en Makarov-pistol og dyttet ham ned trappen, men ifølge ektemannen skal han ha fått tak i benet hennes slik at hun også ble med i fallet.

Ute på trappen ender basketaket med at Janne Jemtland blir påført et skudd midt i pannen. Ifølge ektemannen er det et uhell, men påtalemyndigheten mener at den 47 år gamle ektemannen påførte skuddet med vilje.

Det er etter at Janne Jemtland er skutt og bevisstløs at Svein Jemtland mener at han kom til å tråkke på tobarnsmoren.