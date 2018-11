SANK DYPERE: Mandag kveld røk festene foran på KNM Helge Ingstad, og skipet forre del sank om lag en meter dypere. Det vurderes tirsdag som å ligge stabilt. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Sjøforsvaret holder egen granskingsgruppe hemmelig

Sjøforsvaret har nedsatt en egen intern granskingsgruppe som skal undersøke havariet, men holder gruppens medlemmer hemmelig.

Slik forklarer kontreadmiral Nils Arne Stensønes – sjef for sjøforsvaret – denne interne granskingskommisjonen:

– Vi prioriterte først å gi tilgang til politiet og til havarikommisjonen, til vårt personell og data slik at de fikk tilgang til det. Nå er tiden riktig for å gjøre det selv. En egen intern undersøkelse. De begynner nå, og for å gi dem arbeidsro, ønsker vi ikke at skal være tilgjengelig offentlig.

– Annen kompetanse

– Er det ting som mannskapet kan fortelle til denne kommisjonen som de ikke kan si til politiet og havarikommisjonen?

– Nei. Det som er viktig, er at både havarikommisjonen og vår interne undersøkelse, de arbeider for å lære og forbedre. Det er ingenting som kommer frem i disse undersøkelsene som vil bli brukt mot enkeltindivider. Det er viktig for at vi skal få maks læringsutbytte. Jeg tror ikke de vil fortelle noe mer eller mindre til oss eller havarikommisjonen, men samtidig så vil vårt personell har en annen kompetanse og en annen forståelse av de vi driver med. Og det gjør at vi får sett på saken fra flere synsvinkler, og det gjør at vi får mer og bedre komplett informasjon, sier Stensønes.

Bearbeides i ukevis

Mannskapet som opplevde den dramatiske kollisjonen og havariet med KNM Helge Ingstad holdes samlet og skal nå bo sammen på en annen fregatt. Dette opplyser sjefen for sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Arne Stensønes.

Sjefen for marinen, flaggkommandør Rune Andersen, sier at mannskapet nå gradvis skal vennes til livet om bord i skip igjen, og at de etter hvert også skal ut og seile igjen.

– Dette vil være en gradvis prosess, hvor det å holde dem samlet som et team fortsatt vil bli gitt høy prioritet. Det vil være en gradvis tilvenning til livet om bord, til det å gå om bord, rutiner om bord, her til kai. Og vi holder på å en ambisjon om at de på sikt skal ut og seile. Dette skal skje på en kontrollert og sikker måte.

– Vil få det opp

– Nå ser vi dramatiske bilder av at det er mindre og mindre av skipet som er over vann. Hvordan ser du på utsiktene til å redde fartøyet nå?

– Ja, vi skal få fartøyet opp, og berge det og få det til Haakonsvern, det skal vi få. Men hvordan skadeomfanget er, det øker jo etter hvert som det kommer mer vann inn i fartøyet.

– Mannskapet på bro vil det være stort fokus på, får de spesiell oppfølging av sjøforsvaret nå?

– Ja, det vi gjør, er at vi behandler denne besetningen som en helhet, og de får være sammen. Men så er det også slik at de som har spesielle behov vil få ekstraoppfølging. Og det er nok slik at det er noen som hadde sterkere opplevelser fordi de var nærme havaristedet, og de som føler et spesielt ansvar her.

Stensønes har ingen kommentar til at samtalene mellom bro på tankskipet Sola TS, fregatten og trafikklederne på Fedje foregikk på norsk, men vil overlate det spørsmålet til havarikommisjonen.

Skal til sjøs igjen

De åtte som ble lettere skadet under skipskollisjonen torsdag, var ikke mer skadet enn at de var tilbake på basen samme kveld, altså torsdag. De har nå vært på forlenget helgeperm.

– Idag kommer hele mannskapet på 137 tilbake fra perm, og de har ingen båt. Hva skjer med disse?

– Idag når de kommer tilbake, samler vi dem og holder dem her på basen, og fortsetter denne behandlingen og de blir ivaretatt, samtidig som de får snakket med havarikommisjonen og politiet. I morgen vil de flytte om bord på en annen fregatt og bo der. Sånn at vi holder dem samlet som besetning på fartøyet og blir vant til å være om bord igjen, sier kontreadmiral Nils Arne Stensønes.