AVSKJÆRT: Store deler av Øst-Finnmark er uten bredbånd- og mobildekning. I Båtsfjord kommune er også nødnettet nede, opplyser Telenor. Foto: Terje Bringedal

Store deler av Finnmark uten nett og dekning fredag – utbedret nå

INNENRIKS 2018-11-30T19:25:11Z

Store deler av Øst-Finnmark var uten mobildekning og bredbånd fredag. I Båtsfjord var også nødnettet nede. – Uheldig og alvorlig, sier Telenor.

Publisert: 30.11.18 20:25 Oppdatert: 30.11.18 21:22

Siste: Fredag klokken 21.10 kunne politiet i Finnmark informere om at feilen på telefonettet, bredbånd, mobil og deler av nødnett er utbedret og at distriktet er tilbake i normal drift.

To kabelbrudd på samme tid ga fredag trøbbel i Finnmark.

Bredbånd- og mobilnettet til Telenor var nede i Gamvik, Vardø, Berlevåg, Båtsfjord , Lebesby og Nordkapp. Mobildekningen langs hele kystlinjen mellom Kjøllefjord og Vardø var også nede, ifølge Telenor.

– I tillegg til vårt nett, så er Telias kunder berørt i området. Det er både uheldig og alvorlig. Telenor har derfor satt ned en kriseledelse for å fikse feilen, sa dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen fredag ettermiddag.

Onsdag denne uken røk sjøfiberkabelen i Gjesvær, og fredag tok trolig fiberkabelen mellom Vadsø og Vardø kvelden. Bruddet på fiberkabelen mellom Vardø og Vadsø fikk Telenor informasjon om klokken 15.15.

– Begge våre bein var da nede, sa Amundsen.

Nødnettet helt ute

Politiet opplyste at nødnettet var slått ut i Båtsfjord.

– Men vi har kontakt med de andre nødetatene via satellittelefon. Dersom folk som trenger bistand fra nødetatene i Båtsfjord, så har vi gått ut og sagt at de kan ta kontakt med oss på Facebook . Men det er ikke gitt at dette fungerer. Båtsfjord lensmannskontor er også åpnet dersom noen trenger oss, sa operasjonsleder Eirik Pedersen.

For de andre kommunene som var berørt av bruddet, så kunne politiet bruke nødnettet for å kommunisere med de andre nødetatene.

– Nødnettet fungerer veldig bra, så at det ikke er mobildekning er ikke et stort problem for oss. Alle våre mannskaper i de berørte områdene er nå på nødnettet.

Operasjonslederen håpet at bruddet skulle bli kortvarig.

– Utfordringen vår er om publikum når oss. Vi har vært i lignende situasjoner tidligere, men det som er mer utfordrende er at det er snakk om flere enn ett brudd på nettet.

Kan ta lang tid å fikse

Telenor opplyser at entreprenør var vei for å finne og inspisere skadene på fiberkabelen mellom Vardø og Vadsø.

– Vi har fremdeles ikke funnet bruddet, og da er det vanskelig å si hvor store skadene er. Det kan være fikset i morgen og det kan ta mange dager, det er veldig vanskelig å si, sa Amundsen i 19.40-tiden.

Bruddet på sjøkabelen blir trolig mer krevende å fikse, sa han.

– Vi har holdt på med dette hele tiden siden vi fikk meldingen onsdag. For å få dette i orden har vi rekvirert en av to båter som kan gjøre repareringsarbeidet. Den ene båten har startet å bevege seg fra Bergen, men det tar flere dager å komme frem.

Amundsen fortalte at man aldri kan helgardere seg for situasjoner med flere brudd samtidig.

– Fiberkabelen og sjøkabelen er som nevnt våre to bein, men vi ser på om det finnes andre muligheter i nettet for å få tilbake mobildekningen og bredbåndet, sa han fredag ettermiddag.