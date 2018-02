1 av 5 Politiet har frigitt en video som viser gjerningsmannen i det han avfyrer skudd mot en restaurant i Oslo sentrum.

Politiet etterlyser denne mannen etter skyting

Publisert: 08.02.18 15:25

Politiet ønsker tips til å identifisere personen som skjøt flere skudd mot Harmoni restaurant i Oslo tidligere i uken.

– Vi har grunn til å tro at dette var et målrettet angrep mot denne restauranten, og at den ikke var et tilfeldig mål for skytingen, sier politiadvokat Jorid Kile i en pressemelding.

I hendelsen ble det brukt et kraftig automatvåpen av typen Kalasjnikov AK-47.

Politiet har fremdeles ikke pågrepet noen etter skytingen mot Harmoni restaurant i Torggata natt til mandag 5. februar litt over klokken 03.00

Skyter flere skudd

Ifølge politiet kom gjerningspersonen gående fra Skippergata, krysset Storgata og gikk opp Pløens gate mot Youngstorget. Der tar skytteren til venstre inn Torggata og går mot restauranten som ligger i Torggata 8.

Gjerningspersonen skyter flere skudd mot restauranten før han legger våpenet på bakken og løper fra stedet samme vei som han kom.

De siste sikre opplysningene av gjerningspersonen er da han krysser Storgata og løper inn Skippergata. Da er klokken 03.05.

– Ser alvorlig på skytingen

Politiet opplyser at gjerningspersonen hadde på seg mørke klær. Buksen hadde en lang rød stripe på siden og han hadde på seg svarte sko med hvite felter.

– Politiet ser svært alvorlig på skytingen, og ønsker kontakt med alle som mener de gjenkjenner personen på video og bildene fra hendelsen, sier Kile.

Politiet ønsker også kontakt med personer som var i dette området før og etter kl. 03.00 natt til mandag, og som kan ha sett noe som er interessant for politiet.

Dersom du har opplysninger om hendelsen, kan du kan kontakte politiet på telefon Telefon: 22 66 99 66 eller e-post: kriminalvakten.oslo@politiet.no.