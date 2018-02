RANET: Politiet holder vakt utenfor Gullgaleriet i Munkegata som ble ranet mandag. Foto: Therese Alice Sanne

Gullsmed ranet i Trondheim - jakter mann med våpen

Publisert: 05.02.18 18:22

TRONDHEIM/OSLO (VG): Gullgalleriet i Trondheim er ranet av en mann med pistol. Han er fortsatt på frifot.

I jakten på raneren har politiet mandag kveld stoppet samtlige kjøretøy på E6 på vei ut av Trondheim.

Men søket har så langt vært resultatløst.

Sent mandag kveld sier innsatsleder Roger Mogstad til NRK at de ikke har oversikt over det eksakte beløpet, men at det er snakk om verdier for flere hundre tusen kroner.

Politiet har ikke noen indikasjon på at det er brukt noe kjøretøy under flukten fra gullsmeden i Munkegata - og mener at raneren dro østover til fots.

– Ønsker ikke at publikum skal nærme seg

Politiet understreker overfor VG at de ønsker tips om en mann de beskriver slik:

En mann på 180 centimeter iført mørk jakke, lue og skjerf, mørkeblå boblejakke og bukse med blå logo på låret. Han beskrives som lys i huden. Politiet legger til at han snakket engelsk.









– Nå har teknikere overtatt åstedet for å foreta en teknisk undersøkelse. Vi har ikke fått noen tips som har ført til at vi har kommet noe nærmere, så vi er fortsatt svært interesserte i gode tips, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen til VG.

– Er han å anse som farlig?

– Det er brukt et farlig redskap, så vi ønsker ikke at publikum skal tilnærme seg han. Men vi har ikke noen spesiell grunn til å tro at han er farlig, sier operasjonsleder Rune Brandmo til VG.

– Ber om at de ringer politiet omgående

– Det vi er interessert i er om publikummere i Trondheim kan gjenkjenne han vi har beskrevet. Da ber vi om at de ringer politiet omgående, sier Olsen.

Olsen opplyser at det var tre personer i gullsmeden da ranet skjedde like før klokken 17.49.

– Han har fått med seg et utbytte, vi vet ikke hvor stort det er, sier operasjonsleder Olsen.

Heller ikke de ansatte i gullsmeden kan overfor VG bekrefte hvor store verdier som raneren fikk med seg.

– Var det bare en person?

– Ja, og så vidt vi vet er ingen personer fysisk skadet i forbindelse med ranet, sier Olsen.

– Pistolen var ekte?

– Ja, vi har ikke grunn til å tro noe annet.