Aftenposten: To av tre pågrepne i operasjon Dark Room og Duck var ukjent for politiet

NTB

Publisert: 02.02.18 00:06

INNENRIKS 2018-02-01T23:06:39Z

Aftenposten har kartlagt 89 nordmenn som er siktet, tiltalt eller dømt for å ha spredt overgrepsbilder av barn. 23 av dem var ukjent for politiet.

Personene Aftenposten har kartlagt er enten siktet, tiltalt eller blitt dømt i de to store overgrepsoperasjonene til politiet de siste par årene: operasjon Dark Room og operasjon Duck.

Aftenposten viser blant annet til en politiaksjon i boligen til en mann i 40-årene i Midt-Norge våren 2015. Her fant politiet nesten 1,7 millioner bilder og snaut 5.500 videofiler, som i mange tilfeller viser svært grove, seksualiserte overgrep mot barn.

– Tradisjonelt har vi hatt et bilde av pedofile som tafatte folk som tafser på barn. Det vi finner nå, er noe helt annet: De søker det mest forbudte av alt: kombinasjonen av tortur og småbarn. Det er ingen grenser for hvor grove overgrep de liker å se på, sier politiadvokat Marianne Høyer i Trøndelag politidistrikt til avisen.

Kartleggingen viser at alle de 89 er norske statsborgere, med typisk norske navn. Bare én av dem er kvinne. 50 av dem er fedre eller stefedre, og bodde sammen med egne barn eller stebarn da de ble pågrepet.

Det er både politikere, direktører, arkitekter, ingeniører, uføretrygdede og anleggsarbeidere, og ti av dem jobbet med barn, som lærere, barnehageansatte, SFO-assistenter og tilsynsførere i barnevernet.

Hittil er rundt 25 dømt eller bøtelagt, den strengeste straffen er ni års ubetinget fengsel. Kartleggingen viser videre at drøyt to tredeler var ukjente for politiet da det ble oppdaget at de var med i et pedofilt nettverk.

– Det er overraskende at såpass få som 23 av 89 var tidligere straffedømt. Det betyr at grundig etterforskning får avdekket helt nye risikopersoner, noe som er veldig bra, sier Eivind Borge, leder for taktisk etterforskning i Kripos.