Valdres-tiltalt mor (47) presses om tiden på familiehytta: – Så ingen annen utvei

HAMAR (VG) Aktor Arne Ingvald Dymbe konfronterer den mishandlingstiltalte moren (47) i retten onsdag formiddag, men moren sier det er «store deler» hun ikke husker.

Da kvinnen forklarte seg for retten tirsdag var det første gang hun snakket om hva som skjedde da hun og datteren Angelica var alene på familiens hytte på Beitostølen i 2015.

Onsdag fortsetter aktors Arne Ingvald Dymbes utspørring av 47-åringen, og han startet med å stille mer konfronterende spørsmål om de fire månedene de to tilbrakte sammen på hytta.

«Hva var planen på Beitostølen? Skulle det være et kortvarig eller mer langvarig opphold?»

– Som jeg har forklart tidligere var planen å være til over nyttår. Å ha hjemmeskole til da, og så se oss om etter et sted å bo. Det var et stort område som det var aktuelt å bo i. Vi hadde søk på Finn, og så etter et sted å bo i et stort område. Vi ville ikke bo i Lommedalen, vi ville vekk fra det miljøet en gang for alle. Det skulle være et pusterom, en pause, svarer kvinnen på aktors spørsmål.

Stilte spørsmål om kontakt med omverdenen

Et vesentlig punkt i tiltalen mot kvinnen er blant annet at moren gjentatte ganger skal ha unnlatt å sørge for at datteren fikk nødvendig helsehjelp og behandling.

Dymbe spurte i retten onsdag om kvinnen var kjent med forutsetninger satt av barne- og ungdomspsykiatrien om at datteren skulle veies og kontrolleres regelmessig, og at barnevernet også skulle følge dem opp:

På aktors spørsmål svarer kvinnen at hun hadde kontakt med datterens fastlege, og at hun ikke var klar over at datteren skulle følges opp av disse instansene.

«Men du var vel kjent med barnevernet? De hadde vært hjemme hos dere, og dere hadde hatt samtaler?»

– Ja, men det ble ikke noe mer av det som jeg kjenner til, svarer kvinnen.

– Jeg så for meg at dette var det eneste stedet Angelica ville. Vi hadde slitt med sykdommen i mange år. Ingen av de stedene vi hadde vært i det offentlige hadde fungert, sa moren.

Hun viser til at andre i lignende situasjoner ville gjort det samme

– Alle foreldre i lignende situasjon vet, foreldre til narkomane barn: Man blir så desperat. Man ser ingen annen utvei enn å få barnet sitt til et sted hvor barnet har det bra. Når man ser at ingenting annet fungerer. Det er et fåtall av de vi har møtt som Angelica hadde en god tone med, sa kvinnen.

Vekten halvert

I løpet av de drøyt fire måneder da 13-åringen i stor grad var alene med moren på hytta ble vekten nærmest halvert, og hun veide 21,7 kilo da hun ble funnet død nyttårsaften 2015.

Nyttårsaften 2015 døde 13 år gamle Angelica som følge av avmagring og nedkjøling på Beitostølen.

Hun hadde en KMI (kroppsmasseindeks) på 8,8 da hun døde.

Moren ble i tingretten dømt til tre års fengsel for ved grov uaktsomhet å ha forårsaket datterens død ved å unndra henne nødvendig helsehjelp, og for å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand.

Må redegjøre for datterens helse

Aktor Arne Ingvald Dymbe ba onsdag kvinnen fortelle om datterens sykdomsforløp i perioden de to var sammen på hytta på Beitostølen, og ba hennes forklare seg måned for måned:

Kvinnen svarte da at hun ikke kunne forklare seg detaljert, og sa at det var flere ting hun ikke husket:

– Jeg husker den store lettelsen til Angelica da vi kom dit. Endelig var det hennes tur. Her skulle hun få ro, trygghet og bli seg selv igjen. Hun gledet seg så enormt, sier kvinnen gråtkvalt i retten.

Hun forklarer videre at de to gikk på turer sammen og hadde hjemmeundervisning:

– Hun hadde selvfølgelig vonde dager. Det var ikke slik at alt ble bra med et trylleslag. Helt siden hun fikk spiseforstyrrelser har humøret svingt mye, og hun har vært mye sint. Hun ville at familien – og jeg – skulle beskytte henne mot det vonde, sier moren.

– Var det synlige tegn på at hun var syk?

– Jeg merket bare at allmenntilstanden hennes var veldig veldig god hele tiden, og hun var veldig oppegående, svarer kvinnen.

Sier hun ikke husker

I retten blir det lagt frem omfattende SMS-korrespondanse mellom mor og datter fra den aktuelle perioden. Kvinnen sier i retten at hun ikke kan huske flere av episodene som vises i tekstmeldingene, hvor de diskuterer matinntak og helse, krangler og kaller hverandre skjellsord.

Moren innrømte i retten tirsdag at hun hadde truet datteren med å ta sitt eget liv, på grunn av den desperate situasjonen.

Etter endt rettsdag tirsdag sa Dymbe at han var overrasket over at moren tirsdag klarte å forklare seg, i motsetning til tidligere.

– Da har hun opplyst at hun ikke har husket noe fra disse sentrale tingene, sa han til pressen.

Da saken ble behandlet i tingretten, maktet ikke moren å gi noen forklaring i det hele tatt. Denne gangen måtte hun kun stoppe opp et par ganger fordi hun kjempet mot tårene.

Vil ha svar om tiden på hytta

– Vi ønsker å få svar på mer om det som skjedde på Beitostølen. Det er mye som vi kjenner til fra SMS-kommunikasjon, som ikke samsvarer med det hun sier, sier Dymbe til NTB.

Han sa tirsdag at kvinnens forklaring tirsdag ikke samsvarte med øvrige bevis i saken.

På spørsmål fra lagdommeren svarte kvinnen at hun, frem til hun ringte nødnummeret nyttårsaften 2015, oppfattet datterens allmenntilstand som god.

Hun sa også at hun ikke la merke til vektendringene hos datteren, og gjentok flere ganger at hun har problemer med hukommelsen og bare husker «glimt»:

– Jeg har levd med denne sykdommen i mange år. Da Angelica var liten var hun aldri sjenert for kroppen sin, men da hun var 11–12 år begynte dette å endre seg. Hun gikk mye med joggebukser og hettegensere og sånn. Et av de små glimtene jeg husker er fra da jeg ringte nødnummeret, og det sjokket: Jeg vet ikke hvor mange lag hun hadde gått med. Jeg kan egentlig ikke tro det, forklarte kvinnen for retten.