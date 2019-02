KRIGSHERJET: Flere norske hjelpeorganisasjoner har måttet tilbakebetale penger etter underslag og tyverier hos lokale partnere i Syria. Bildet er tatt i Raqqa i august i fjor. Foto: Harald Henden

Ble frastjålet bistandspenger i Syria

Midler som Norge har bevilget til hjelpearbeid i det krigsherjede Syria, har flere ganger forsvunnet etter tyveri og underslag.

Publisert: 03.02.19 10:56

Det siste året har tre hjelpeorganisasjoner måttet betale tilbake nær en million kroner til norske myndigheter etter avsløringer av økonomiske misligheter hos lokale partnere.

Det viser en oversikt fra Utenriksdepartementets sentrale kontrollenhet.

I fjerde kvartal i fjor fikk UD tilbakebetalt bortimot en halv million kroner av en bevilgning på 25 millioner kroner som ble gitt til hjelpeorganisasjonen CARE Norge i 2016.

Pengene ble bevilget til prosjektet « Syria Livelihood Consortium", et humanitært samarbeidsprosjekt mellom seks hjelpeorganisasjoner som alle er til stede i eller rundt Syria. CARE er koordinator i konsortiet.

Ifølge en oversikt fra UD ble 182.059 kroner tilbakebetalt etter et underslag hos en av CARE sine lokale partnere. 299.064 kroner ble tilbakebetalt etter tyveri av datautstyr og kontanter hos en annen av organisasjonens partnere.

– Den ene saken gjaldt misbruk av penger som fant sted i Damaskus i 2017. Den andre saken var et innbrudd høsten 2018 i Quneitra, sørvest i Syria, opplyser rådgiver Eirik Natlandsmyr i CARE Norge til VG.

Ifølge Natlandsmyr ble norske myndigheter varslet så snart organisasjonen ble kjent med sakene i partnerorganisasjonene.

– I Damaskus ble avtalen med den lokale partneren avsluttet. I Quneitra er det ingen programmer nå på grunn av sikkerhetssituasjonen. Generelt er humanitært arbeid i Syria svært krevende, noe som også disse sakene viser, skriver Natlandsmyr i en e-post til VG.

På spørsmål om kontrollen med bruken av midlene var god nok, slik UD ser det, svarer kontrollsjef Nils Haugstveit i Sentral kontrollenhet:

– Når verdier går tapt er det vanskelig å si at kontrollen har vært god nok. Samtidig er situasjonen for dem som arbeider med bistand i Syria svært krevende, og de kan vanskelig gardere seg fullt ut mot at ting kan gå galt. Når det skjer, er det bra at vi har partnere som evner å avdekke forholdet og som rapporterer slik de skal, slik CARE har gjort her.

CARE er ikke alene om å bli utsatt for økonomiske misligheter hos lokale samarbeidspartnere i Syria, viser oversikten fra kontrollenheten:

I fjerde kvartal i fjor måtte Flyktninghjelpen betale tilbake 107.170 kroner etter underslag og korrupsjon hos en lokal partner i det krigsherjede landet.

Norsk Folkehjelp tilbakebetalte 381.263 kroner i første kvartal i fjor etter det som UD omtaler som dobbeltbetaling og overprising av kontorleie og lønn hos en lokal partner.

Sentral kontrollenhet i UD registrerte 21 nye varsler om økonomiske misligheter i siste kvartal i fjor. Ti saker ble avsluttet med en reaksjon, og totalt for disse sakene er det tilbakebetalt 3,3 millioner kroner.