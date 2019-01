FELT: To ulver ble skutt 1. nyttårsdag, kort tid etter at ulvejakten startet. Anders Kiær (innfelt) mener at flere ulv burde vært skutt. Foto: Ole Martin Norderhaug / NTB scanpix

Høyre-topp hardt ut mot Erna i ulvesaken

Høyre vil tape i distriktene hvis regjeringen ikke snur i ulvepolitikken, sier nestleder i Trøndelag Høyre.

– Det har vært en stor frustrasjon i Distrikts-Høyre, sier Anders Kiær, nestleder i Trøndelag Høyre.

Han er oppgitt over regjeringens rovdyrpolitikk. I et åpent brev til statsminister Erna Solberg går han til hardt angrep på sin egen partileder.

«Jeg har over lang tid vært klar på hvilke skader dagens rovdyrpolitikk påfører den enkelte næringsutøver, lokalmiljøer og distriktene spesielt. Det burde ikke være ukjent for deg, Erna, at jeg mener Høyre taper og vil tape i distriktene hvis man fortsetter å neglisjere eiendomsrett, enkeltmenneskers levevilkår og distrikt – helt i strid med Høyres prinsipprogram og program for denne stortingsperioden», skriver Kiær i brevet.

Han har tatt opp saken i Høyres sentralstyre og internt i partiet, men sier at han ikke har fått gehør for saken.

– Det er en provokasjon mot dem som prøver å drive næring, og som får denne belastningen, sier Kiær til VG.

– Brudd på ulveforliket

I desember ble det for første gang gitt tillatelse til lisensfelling innenfor ulvesonen. Denne sonen omfatter Oslo, Østfold og deler av Akershus og Hedmark. Rovviltnemndene foreslo å skyte tre flokker med totalt 17 dyr innenfor ulvesonen.

Men regjeringen valgte å bare gi tillatelse til å felle én av flokkene .

Kiær mener at dette er et brudd på ulveforliket, som ble inngått av Ap, Høyre, Frp og KrF på Stortinget i 2016. Forliket satte bestandsmålet på ulv til på 4–6 ynglinger per år. Av disse skal tre være helnorske ynglinger.

Rovdyrnemndene baserte sin anbefaling på at det var telt opp 10,5 ynglinger i fjor.

– Dette burde vært løst slik Stortinget har vedtatt, sier Kiær.

Når regjeringen bare gir tillatelse til å skyte én flokk i ulvesonen, mener han at den i realiteten innfører et rovdyrreservat.

Avviser kritikken

Kiær mener at Solberg bryter med Høyres prinsipprogram.

– Dette går helt på tvers av det som er grunnleggende verdier for Høyre, sier han.

Kiær tror at regjeringens rovdyrpolitikk kan få konsekvenser for Høyres oppslutning i årets kommunevalg, dersom ikke regjeringen snur. Han tror ikke Høyre vil få velgere på å bevare ulv.

«Derimot er det mange i distriktene som har stemt eller kan tenke seg å stemme Høyre, hvor rovdyrpolitikken vil være med å avgjøre hvor stemmen til slutt havner», skriver Kiær i brevet til Erna.

Høyre sentralt avviser kritikken. Rovdyrpolitisk talsperson i Høyres stortingsgruppe Lene Westgaard-Halle sier til VG at regjeringen denne høsten har tatt en rekke grep for å finne bedre løsninger i rovviltforvaltningen.

– Kritikken fra Kiær er totalt urimelig. På årets første dag ble det skutt to ulv i Trysil. Dette er første gang det er skutt ulv gjennom lisensfelling innenfor ulvesonen. Dette viser at regjeringen baserer politikken sin på de vedtakene Stortinget har gjort, og at vi følger opp Stortingets vedtak så langt de rettslige rammene tilsier. Denne regjeringen er den første som gjennomfører en forvaltning som dette, også innenfor ulvesonen, sier Westgaard-Halle.