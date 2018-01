Erna Solberg om Tonning Riise-varslene: «Høyre har gjort en for dårlig jobb»

Publisert: 12.01.18 14:10

INNENRIKS 2018-01-12T13:10:52Z

Erna Solberg sier Høyre har gjort en for dårlig jobb i varslersaken mot Kristian Tonning Riise, og beklager på vegne av partiet. Nå har det kommet inn flere varsler, også mot andre i Høyre.

– Det har kommet inn nye opplysninger og varslinger det siste døgnet. Opplysningene som kommer inn er svært alvorlige, og vitner om uakseptabel oppførsel fra Tonning Riise, sier partileder Erna Solberg i en uttalelse.

– Saken fremstår nå som mer alvorlig enn tidligere, legger hun til.

Tonning Riise varslet sin avgang som Unge Høyre-leder natt til torsdag denne uken, og har siden ikke besvart VGs henvendelser.

Fredag ettermiddag avholdt Høyre en pressekonferanse om saken, der generalsekretær John-Ragnar Aarset sa de ikke kjenner til alle detaljer om hva som har skjedd i varslersakene.

Tonning Riise gikk av som en direkte konsekvens av samtaler med eget sentralstyre, generalsekretær i Unge Høyre Maria Barstad Sanner og Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset. Samtalene omhandlet «upassende oppførsel over tid».

Erna beklager

Erna Solberg beklager at Høyre har gjort en for dårlig jobb i saken.

– At tidligere varslinger ikke er fulgt opp på en skikkelig måte, er ikke godt nok. Høyre har gjort en for dårlig jobb med håndteringen av disse sakene. Det er jeg lei meg for og vil beklage overfor varslerne, sier hun.

– Jeg håper alle som vurderer å varsle tar kontakt med partiet. Vi vil ta dere på alvor, følge dere opp og gi dere så mye støtte som vi kan.

Generalsekretær i Unge Høyre, Maria Sanner tok kontakt med Høyre angående bekymringer om Tonning Riises oppførsel i 2017.

«Dessverre var han ikke åpen og ærlig overfor oss fra starten. Gjennom samtalene ble det etter hvert klart at det var uholdbart at han fortsatte som leder, og Tonning Riise tok konsekvensene av det», heter det i en pressemelding fra ungdomspartiet.

Sviktet grovt

Høyre opplyser om at det etter Tonning Riises avgang har kommet frem opplysninger som «gjorde det klart at det var feil at det ikke var kommet varsler tidligere».

«Organisasjonen har sviktet grovt i behandlingen og oppfølgingen av tidligere innkomne varsler. Dette beklager vi på det sterkeste overfor varslerne», står det.

Det står også at Tonning Riise «ikke har vært ærlig nok om sin egen atferd».

Unge Høyre har sviktet både i å følge opp varsler og ta tak i Tonning Riises oppførsel basert på bekymringsmeldinger, står det i pressemeldingen.

Så langt har det kommet syv varslinger om Tonning Riise. Da han gikk av onsdag var ikke Høyre kjent med varslersaker.

– Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset har nå tatt over ansvaret for det videre arbeidet med varslingssakene. Han vil sammen med Unge Høyres generalsekretær sikre at alle varslere blir tatt vare på en skikkelig måte, ifølge Solberg.

Annen karakter

Det har kommet varsler om andre enn de mot Tonning Riise.

– Etter at Tonning Riise trakk seg tidligere i uka, har saken fått en helt annen karakter. Vi har fått konkrete varslingssaker, konkrete historier fra personer som har hatt ubehagelige opplevelser. Flere har dessverre har forsøkt å varsle tidligere. De er ikke fulgt opp på en skikkelig måte. Det er både Unge Høyre og jeg veldig lei oss for. Det har vært en alvorlig svikt, sa Aarset.

«Da vi innledningsvis i denne saken gjorde et skille mellom bekymringsmeldinger og varsler, var det fordi vi hadde fått informasjon om Tonning Riises upassende oppførsel som var av generell karakter. Dette handlet om alkohol, pågående sjekking og relasjoner til jenter der det var vesentlig ubalanse i alder og posisjon» sto det.

Flere tiltak

Pressemeldingen opplyser om at Høyre nå kommer med følgende tiltak:

En dreiebok for håndtering av varsler, som skal være tilgjengelig på nettsidene.

Totalforbud mot alkohol på Unge Høyre-arrangementer på ubestemt tid

Det etableres varslingskontakter

Det etableres en ny varslingslogg

Det innføres regler om at moderpartiet alltid skal informeres om varsler i Unge Høyre