HÅNDTERER VARSLENE: Partisekretær Kjersti Stenseng og partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet holder pressekonferanse på møterom Brundtland på Aps partikontor på Youngstorget i Oslo tidligere i januar. Foto: Vågenes, Hallgeir

Giske-varslere ber Ap fortelle hvor mange varsler de har fått

Publisert: 23.01.18 11:16

Flere av varslerne i Trond Giske-saken reagerer sterkt på at partisekretær Kjersti Stenseng hemmeligholder hvor stort omfanget av saker mot Giske har blitt.

– Jeg tror det heller ville styrket oss som varslere, sier en av kvinnene som har varslet i sakene mot Aps tidligere nestleder Trond Giske .

Partisekretær Kjersti Stenseng , som regnes for å være en nær alliert av Giske, sier partiet ikke vil være åpne om hvor mange saker det har blitt varslet om i løpet av vinterens metoo-kampanje.

Av hensyn til varslerne.

Istedet har Stenseng manet til størst mulig hemmelighold.

– Hensynet vårt er først og fremst at de berørte skal få minst mulig medieoppmerksomhet, og mest mulig ro. Vi skal behandle saker med mest mulig konfidensialitet. Derfor vil vi heller ikke løpende rapportere til media om antallet varsler som kommer inn hit, sier Stenseng til NRK .

Alle andre partier som nå håndterer slike saker har valgt å være åpne om hvor mange varsler de har mottatt. Høyre holdt søndag pressekonferanse der de opplyste at de så langt har mottatt 21 varsler fordelt på 12 personer, deriblant Unge Høyres tidligere leder Kristian Tonning Riise.

Men VG har tirsdag morgen vært i kontakt med tre av varslerne i saken. De kjenner seg på ingen måte igjen i Stensengs beskrivelse av hvilke hensyn hun forsøker å ta.

– Jeg føler at troverdigheten min har blitt forsøkt trukket i tvil gjennom usanne lekkasjer. For både nye og eldre varsler tror jeg det er en fordel å se at vi er flere, du er ikke alene. Det er sikkert ubehagelig for den det blir varslet mot at det opplyses antall, men når andre partier velger å gjøre det så tror jeg de gjør det av hensyn til varslerne, sier hun og legger til:

Lettere å varsle

– For meg er det et ønske at Ap gjør det samme, sier varsleren til VG.

En annen varsler sier hun flere ganger har gitt beskjed om at Ap bør fortelle hvor mange varsler partiet har fått.

– For meg ville det hvertfall vært positivt, det har jeg også gitt beskjed om flere ganger, sier kvinnen til VG.

En tredje varsler sier åpenhet kan gjøre det lettere for folk å varsle.

– Ap bør tilrettelegge for at folk tør å fortelle om sine opplevelser. Åpenhet om antall varsler og hvor mange de evt er rettet mot, tror jeg vil bidra til det, sier hun.

Trakk seg

Varslingssakene mot Aps daværende nestleder Trond Giske oppstod i midten av desember. Da varslet flere kvinner direkte til partileder Jonas Gahr Støre om at de var utsatt for seksuell trakassering av Giske.

Giske beklaget sin oppførsel og erkjente at han ikke alltid hadde vært bevisst sin rolle. Samtidig har Giske avvist at han har seksuelt trakassert noen.

Søndag 7. januar valgte Giske å trekke seg som Aps nestleder etter å fått råd om dette fra Støre.