UHÅNDTERLIG: En av bulldoggene som ble beslaglagt, var ifølge politiet helt uhåndterlig både for dem og Mattilsynet, og skadet seg selv og andre. Den ble levert tilbake til eier og skal siden være ført ut av landet.

Kamphund-saken: Avviser anklager om dyreplageri

Publisert: 16.01.18 21:56

HOKKSUND (VG) De seks tiltalte i straffesaken om trening av hunder til jakt på ville dyr, avviser anklagene om dårlig hundehold og dyerplageri.

Flere av advokatene fremholdt at videoer som er spredt på nettet av hundene deres, er egnet til å stigmatisere klientene deres.

– Det er smertelig å se på disse videoene. Det er ikke behagelig å høre et villsvin hyle av smerte og redsel. Men dette ble gjort i utlandet, der dette var lovlig. Og jakt er brutalt, også når det utføres på forskriftsmessig måte, fremholdt advokatene.

Uhåndterlig hund

Dette står i grell kontrast til Økokrims oppfatning av saken: Da de slo til etter tips i 2015 mot i alt seks personer, herav to samboerpar og en svensk statsborger, fant de 25 hunder. To av disse var så umulige å håndtere av politi, kennel og Mattilsynet at den ene raskt ble avlivet, og den andre plassert tilbake til eieren. Denne hunden skal senere være ført ut av landet.

– Utgangspunktet i dyrevelferdsloven er at man skal behandle alle dyr godt, sa aktor Inge Svae-Grotlie, statsadvokat i Økokrim.

– Men her har vi eksempler på at hundeholdet har blitt farlig for dyr - og for mennesker, sa han.

Avslørende chat-logger

Han gikk så gjennom listen over alle hundene som var beslaglagt, hvilke som ble vedtatt avlivet, omplassert eller overlatt eier igjen. Blant disse var fire hunder av typen amerikansk bulldog, som forsvant under innbrudd i kennelen de var plassert i.

Politiet sitter på et omfattende videomateriale som viser hvalper og voksne hunder som jakter på kanin, grevling og andre ville dyr. I tillegg har politiet sikret seg et omfattende chatte-materiale hvor de tiltalte skriver om hundene og deres egenskaper og handlinger.

Advokat Anders Vesteng forsvarer en av de sentrale tiltalte, en 30-åring fra Buskerud som sammen med sin samboer hadde hele 15 hunder, blant disse bulldoger og terriere.

Viste klipp fra Jegertvillingene

Han viste til at hans klient er tidligere ustraffet, med et lidenskapelig forhold til hundene. Han skal ha tatt det svært tungt da han ble beskyldt for brudd på dyrevelferdsloven og da han fikk høre at flere hunder ble avlivet. Han har nektet å forklare seg for politiet, men det er satt av fem dager til ham i retten.

For å vise hvilken type jakt hundene trenes til, viste han et klipp fra Jegertvillingene, hvor de deltar i regissert villsvinjakt i USA med hunder.

– Det er dette som er catch-jakt, som er ulovlig i Norge, men tillatt i mange andre land, sa han.

Hans klient avviser beskyldningene om grunnleggende mangel på respekt for dyr - for å fremme egne behov.

- Han er ikke enig i det. Han mener at han har hatt et forsvarlig hundehold, med premiehunder og meget godt stell - hunder som har levd et bedre liv enn de fleste hunder i landet, fremholdt Vesteng.

