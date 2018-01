GJØR UNDERSØKELSER: Krimteknikere søker her etter spor på traktoren. Foto: Jørgen Braastad

Drapet i Brumunddal: Saumfarer traktor etter spor

Publisert: 17.01.18 06:02

INNENRIKS 2018-01-17T05:02:40Z

BRUMUNDDAL (VG) Krimteknikere har saumfart traktoren som ble beslaglagt på eiendommen til Janne Jemtland. De har ikke ønsket å svare på hvilken rolle den har i drapssaken.

Traktoren ble, sammen med to av ekteparets personbiler, tatt med fra eiendommen i Ellevsætervegen fredag. Alle kjøretøyene ble fraktet til Hamar.

Traktoren ble i helgen grundig undersøkt av krimteknikere på Hamar brannstasjon. Da VG var på stedet søndag kveld, var to hvitkledde krimteknikere igang med å granske traktorens ratt og venstre dør, trolig på jakt etter biologiske spor som settes i forbindelse med Janne Jemtlands død.

Den beslaglagte traktoren har en skuffe på fremsiden som kan brukes til å måke snø. Den har siden fredag stått på brannstasjonen på Hamar.

Få oversikt : Dette har skjedd i Brumunddal

Politiet har ikke ville gå ut med noen opplysninger om de beslaglagte kjøretøyene, og de har heller ikke ønsket å svare på om traktoren er et sentralt spor i etterforskningen av drapet på tobarnsmoren.

Naboer VG har vært i kontakt med tirsdag forteller at eiendommen fremdeles er avsperret og at den undersøkes av krimteknikere og politiet.

Les også : Ektemann varetektsfengslet i fire uker

Politiet har innført omfattende restriksjoner for publikum og presse, som over flere dager har blitt bedt om å holde seg unna eiendommen og et større område rundt.

Politiet ville søndag hverken avkrefte eller bekrefte om eiendommen til ekteparet anses som åsted . Mandag uttalte derimot politiadvokat André Lillehovde van der Eynden at politiet per nå ikke anser eiendommen som et åsted.

– Har dere en tanke om hvor åstedet er?

– Når det tas ut en siktelse, kreves det et visst grunnlag. Vi har våre teorier, og det er alt jeg vil si om det, har politiadvokaten tidligere sagt til VG.

Politiet bekreftet tirsdag ettermiddag at den foreløpige obduksjonsrapporten viser at det var tobarnsmoren som ble funnet i Glomma . I en pressemelding skriver Innlandet politidistrikt at de fremdeles ikke kan si noe om dødsårsaken, men at de vil komme tilbake til dette på et senere tidspunkt i etterforskningen.

Pressekontakt i Innlandet politidistrikt, Hanne Stine Kind, opplyser til VG at politiet ikke er tilgjengelige for noen kommentarer i saken tirsdag.

Funn utendørs på eiendommen

Det var med bakgrunn i søk onsdag og torsdag at politiet gikk til ransaking på parets eiendom fredag . Politiet har også gjort undersøkelser på det de betegner som en naboeiendom.

På ekteparets eiendom ble det gjort et sentralt funn som gjorde at de kun få timer senere kunne gå til pågripelse av Janne Jemtlands ektemann . Han er nå siktet for forsettlig drap .

Siktelsen ble søndag utvidet til også å omfatte falsk forklaring i drapssaken . Det var ektemannen selv som ringte politiet og meldte tobarnsmoren savnet, 30 timer etter at hun skal ha forsvunnet fra sitt hjem 02 natt til 29. desember. På det tidspunktet hadde han status som vitne.

– Det er en naturlig utvidelse av siktelsen, har politiadvokaten uttalt.

Politiet bekreftet mandag at funnet er gjort utendørs på eiendommen, men de vil fremdeles ikke si noe om hvor på eiendommen eller hva slags funn det er snakk om.

– Vi kan ikke si mer om hva slags funn det er snakk om, sa van der Eynden.

Hamar Arbeiderblad skriver imidlertid at funnet skal være blodspor. Det vil ikke politiet bekrefte.

– Var sporene lett tilgjengelige for politiet på eiendommen?

– Dette kan vi kommer nærmere inn på på et senere tidspunkt. Det er direkte skadelig for etterforskningen å gå inn i det nå, sier politiadvokaten.

Hamar Arbeiderblad skriver imidlertid at funnet skal være blodspor. Det vil ikke politiet bekrefte.

– Var sporene lett tilgjengelige for politiet på eiendommen?

– Dette kan vi kommer nærmere inn på på et senere tidspunkt. Det er direkte skadelig for etterforskningen å gå inn i det nå, sier politiadvokaten.